Льготы семьям пропавших без вести военных: условия предоставления соцгарантий изменили

Родственники пропавших без вести с фотографиями родных, удостоверения на столе. Фото: Новини.LIVE, АрмияInform. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для семей военнослужащих, пропавших без вести, обновили требования к пакету документов, необходимых для получения удостоверений, дающих право на льготы. Если есть судебное решение об объявлении лица умершим или установлении факта его гибели, подавать заключение военно-врачебной комиссии больше не нужно.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Что нужно знать родственникам пропавших без вести

В ведомстве отметили, что соответствующие изменения в порядок оформления таких удостоверений были приняты Кабинетом Министров Украины по инициативе Министерства обороны. Документ детализирует основания для выдачи удостоверения и устраняет предыдущие пробелы в правоприменении.

Так, по-новому урегулированы два ключевых момента:

Решение суда о признании военнослужащего умершим или установление юридического факта гибели теперь прямо признается достаточным основанием для оформления удостоверения. Расширен перечень случаев, когда не нужно предоставлять постановление ВВК — если факт гибели уже подтвержден судом.

Как отныне будут выдавать удостоверение

Ранее процедура была менее однозначной, что создавало трудности для семей. Для получения удостоверения необходимо было подавать:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава;

свидетельство о смерти или судебное решение о признании безвестно отсутствующим;

документы об обстоятельствах гибели;

постановление ВВК — в большинстве случаев.

Проблемы возникали тогда, когда лицо длительное время считалось пропавшим без вести, а впоследствии через суд устанавливался факт гибели или его объявляли умершим. Формально статус менялся, и от семьи могли требовать дополнительно заключение ВВК, получить которое часто было сложно или невозможно.

Теперь эта коллизия устранена. Наличие судебного решения является достаточным, и требование о представлении постановления ВВК в таких случаях больше не применяется. В то же время другие документы — в частности выписки из приказов и подтверждение обстоятельств смерти — остаются обязательными.

Ожидается, что эти изменения упростят процедуру оформления удостоверений и облегчат доступ семей защитников к предусмотренным законом социальным гарантиям.

