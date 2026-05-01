Денежное обеспечение военных: Зеленский назвал новые суммы

Денежное обеспечение военных: Зеленский назвал новые суммы

Дата публикации 1 мая 2026 16:14
Денежное обеспечение в ВСУ: Зеленский рассказал, на сколько повысят выплаты военным
Военные на учениях, деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих в Украине должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций — больше в разы.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, передают Новини.LIVE.

Сколько будут получать военнослужащие

Зеленский поручил обеспечить внедрение специальных контрактов для пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Также в заявлении говорится о повышении денежного обеспечения для тыловых, боевых и других должностей в армии.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций — больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров — достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", — подчеркнул глава государства.

Когда заработают изменения

По словам президента, ключевые направления реформы были согласованы в течение апреля, военное командование и правительство определили формулу изменений. В мае состоится согласование всех ключевых деталей. Внедрить изменения, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины, должны уже в июне

"На следующей неделе ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системы обновленных контрактов", — сообщил Зеленский.

Сейчас военное командование и министр обороны Украины должны обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что семьям пропавших без вести военных изменили условия предоставления льгот. В частности правительство расширило перечень случаев, когда не нужно предоставлять постановление ВВК. Ранее процедура была менее однозначной, что создавало трудности для семей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что страны Европейского Союза впервые согласились на то, чтобы часть из предоставленного кредита Украина могла направить на денежное обеспечение украинских военнослужащих. До завершения войны заем наша страна возвращать не будет. Эти деньги получены под обездвиженные российские активы, а проценты платят государства ЕС, которые предоставили кредит.

Владимир Зеленский денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
Реклама

