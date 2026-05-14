Повышение выплат военным: нардеп обнародовал проект постановления с новыми суммами

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал проект постановления о повышении дополнительных выплат украинским военнослужащим. Документ еще не принят, но именно над ним сейчас работает правительство.

Сколько планируют доплачивать военным

Документ, который, по словам Гончаренко, сейчас рассматривает правительство, предлагает установить, что военнослужащим, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах и Национальной гвардии во время действия военного положения, будут выплачивать:

100 000 грн — за участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территориях, на территориях между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях);

170 000 грн — единовременное вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач при ведении боевых действий в составе воинской части (подразделения, в том числе сводного) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до взводного опорного пункта;

25 000 грн — за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом и рукопашном бою, при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией);

250 000 грн — за взятие в плен противника;

20 000 грн в расчете на сутки — за ведение штурмовых действий в случае восстановления (возвращения) позиций (зданий, сооружений), захваченных инфильтрированными группами (подразделениями) противника, в глубине обороны своих войск;

40 000 гривен в расчете на сутки — за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Общая сумма выплат за ведение штурмовых действий не может превышать 460 000 гривен в месяц.

Военнослужащим, выполняющим боевые задачи на пунктах управления органов военного управления, а также на пунктах управления бригад, центров, полков, сводных подразделений, батальонов и отрядов, из которых осуществляется управление воинскими частями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения, кроме военнослужащих подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в указанные выше пункты управления предлагают выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени выполнения задания.

Для всех других категорий военнослужащих, которые не указаны выше, дополнительное вознаграждение составит 30 000 гривен в расчете на месяц.







Какие еще изменения планируются

Документ также предусматривает, что военнослужащим после выполнения ими боевых или специальных задач на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения таких задач воинской частью/подразделением, в частности сводным, первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, по решению командира воинской части и с учетом оперативной обстановки, предоставляется время для отдыха из расчета 1 день отдыха за каждые 2 дня выполнения таких задач.

В случае принятия предусмотренные этим постановлением изменения начнут действовать с 1 июня 2026 года.

