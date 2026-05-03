Денежное обеспечение в ВСУ: может ли военный получать выплаты на карту жены

Военные на улице, человек с карточкой в руках у банкомата.

Денежное обеспечение военнослужащих является важной составляющей их социальной защиты. В то же время у многих возникает практический вопрос о том, можно ли получать эти выплаты не на собственный счет, а, например, на банковскую карточку жены. Такая ситуация может быть обусловлена различными обстоятельствами — от службы в зоне боевых действий до удобства управления семейным бюджетом.

Может ли военный получать выплаты на карту жены, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на специалистов ресурса "Юридический Гончаренко центр".

На какие карты можно получать ГЗ

Денежное обеспечение военнослужащего начисляется непосредственно защитнику на карточку, ведь это является его личной выплатой.

Такие нормы предусмотрены Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и ведомственными порядками финансового обеспечения.

Этот документ, как отмечают юристы, не содержит прямой нормы, которая бы предусматривала обязательное перечисление денежного обеспечения на карточку жены.

В то же время на практике некоторые воинские части могут принимать заявления защитников об изменении реквизитов для зачисления средств или оформления выплат через уполномоченных лиц. Но это возможно только в случаях, когда такой вариант предусмотрен внутренними финансовыми процедурами.

Сколько получают военнослужащие в мае 2026 года

Защитники с опытом службы до одного года на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава получают не менее 20 130,05 грн в месяц без учета дополнительных надбавок и премий.

Доплаты могут составлять 30 000-100 000 грн в зависимости от места службы и сложности выполняемых задач.

