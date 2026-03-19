Помощь для ВПЛ: уязвимые категории получат 2 000 грн

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В марте 2026 года благотворительная организация "Global Empowerment Mission Ukraine" открыла прием заявок на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Краматорска. Речь идет о предоставлении выплат в размере 2 000 гривен в квартал.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщении организаторов.

Кому будет доступна финпомощь для ВПЛ в 2 000 грн

Как отмечается, право на выплаты имеют переселенцы из Краматорска, которые фактически проживают в Днепропетровской области. Денежную помощь смогут получить только ВПЛ из числа уязвимых категорий.

"Краматорцы. Благотворительная организация Global Empowerment Mission Ukraine открывает прием заявлений на получение денежной помощи в размере 2 000 гривен (один раз в квартал) для внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий, которые соответствуют определенным критериям программы", — говорится в сообщении.

Подать заявку для участия в программе смогут граждане, которые имеют один из следующих статусов:

Лица пожилого возраста от 60 лет; Граждане с инвалидностью первой-второй групп; Дети с инвалидностью; Семьи с тремя и более детьми; Одинокие родители с несовершеннолетними детьми; Опекуны детей; Родственники погибших; Семьи лиц, пропавших без вести; Родные пленных; Лица, пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС.

Необходимо подтверждение факта места пребывания согласно справки ВПЛ в Днепропетровской области, кроме Павлоградского, Синельниковского, Никопольского районов.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Как отмечается, внутренне перемещенные лица смогут подать документы для получения денежной помощи в размере 2 000 грн от благотворительного фонда "Global Empowerment Mission Ukraine" с 19.03.2026 до 26.03.2026 с 10.00 до 16.00 (суббота до 15:00, воскресенье — выходной), оформив карту ПУМБ в ХАБе по адресу г. Днепр, б-р. Славы, 12.

Необходимо будет приложить следующие документы (копии с оригиналами):

паспорт (1, 2 страница, регистрация), для ID карта необходима выписка;

справка внутренне перемещенного лица;

идентификационный код;

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;

справка об открытии счета (IBAN карты ПУМБ).

Часто задаваемые вопросы

Какая еще помощь доступна для ВПЛ

Также весной переселенцы могут получить финпомощь от БФ "Право на защиту". Речь идет о гражданах, проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской областях.

В рамках проекта "Консорциум Реагирования" предусмотрено предоставление 10 800 грн (по 3 600 грн на три месяца). Принять участие в программе смогут семьи с лицами с инвалидностью I-II группы, пожилыми людьми.

Доступна ли помощь переселенцам с детьми весной

В Черниговском регионе можно подать заявки на помощь французской гуманитарной организации "Acted" гражданам с детьми. Для участия в программе приглашают многодетные семьи с детьми до 18 лет, а также с детьми до двух лет.

Каждый в семье сможет получить выплату в размере 3 600 грн в месяц. Выплаты осуществят разово за три месяца.