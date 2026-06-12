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Главная Финансы До 6 656 грн ежемесячно: ветеранам компенсируют аренду жилья

До 6 656 грн ежемесячно: ветеранам компенсируют аренду жилья

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 11:00
Компенсация за аренду жилья для ветеранов в 2026 году: суммы и условия программы
Военнослужащий ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для украинских военных в 2026 году продолжают действовать различные программы денежной помощи. Среди них — компенсация от Министерства по делам ветеранов. Она позволяет частично или полностью покрыть расходы на аренду жилья.

О деталях программы рассказывает Новини.LIVE по информации председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Кто может получить помощь

Деньги дают тем защитникам, которые лишились жилья из-за войны, не могут вернуться домой или были вынуждены переехать в более безопасные регионы. Также помощь рассчитана на бойцов, которые сейчас проходят лечение или длительную реабилитацию. В частности:

  • участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые уже уволены со службы;
  • уволенные военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, но еще не успевшие оформить официальный статус;
  • полицейские и спасатели ГСЧС, которые уже уволены со службы;
  • ветераны, вернувшиеся из плена и не имеющие в настоящее время доступного жилья.

От чего зависит размер выплат

Сумма компенсации не одинакова для всех. Ее размер напрямую зависит от конкретного населенного пункта, где человек арендует жилье:

  • до 6 656 гривен в месяц — предусмотрено для арендаторов жилья в Днепре, а также в Киеве, Львове и Одессе;
  • до 4 992 гривен — можно получить в случае аренды в других областных центрах Украины;
  • до 3 328 гривен — выплачивают всем, кто арендует жилье в других населенных пунктах.

Подать документы можно в подразделение по вопросам ветеранской политики по месту фактической аренды или в ближайший ЦНАП.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне военнослужащим выплачивают не только основное денежное обеспечение, но и дополнительные вознаграждения за выполнение боевых и специальных задач. Доплаты могут составлять 30, 50 или 100 тысяч гривен, а отдельные защитники имеют право еще и на дополнительное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен. Также часть военных получат средства на оздоровление, материальную помощь и другие выплаты.

Также Новини.LIVE писали, что военнослужащие имеют право на подъемную помощь в случае переезда на новое место службы. Такую выплату предоставляют для частичного покрытия расходов, связанных со сменой места жительства. Деньги могут получить не только защитники, но и члены их семей.

 

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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