Брак расторгнут: как получить компенсацию за платье и другие расходы и кто должен платить

Мужчина с цветами и кольцом, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На подготовку к свадьбе требуются значительные средства. Как правило, подготовка начинается ещё за год до торжества: молодожены ищут ресторан, покупают платье и костюм, оплачивают услуги фотографа или видеооператора и так далее. Но жизнь непредсказуема и может случиться так, что жених или невеста вдруг откажутся от брака. Тогда возникает вопрос о том, как вернуть уже потраченные деньги.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Подробнее об отказе от брака

Поскольку брак в Украине — это свободное согласие как мужчины, так и женщины, то и отказаться от брака может каждый из них. Сделать это они могут в любой момент: как до подачи заявления о браке, так и после этого.

Компенсация расходов

Кому-то из молодоженов придется возвращать часть денег, если брак сорвался уже после регистрации заявления в ЗАГСе. Платить будет тот, кто отказался от брака.

При этом возмещаются только те расходы, которые непосредственно связаны с подготовкой к свадьбе. Речь идет о:

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расходах на свадебное платье;

декорации;

аренде банкетного зала;

услугах организаторов и других аналогичные расходов.

Что касается подарков, то человек имеет право требовать его возврата, если брак не был зарегистрирован. А если подарок утерян, то один из молодоженов возмещает его стоимость.

Как вернуть деньги

Если хотите избежать судебных разбирательств — отправьте тому, кто аннулировал свадьбу, письменную претензию. В ней необходимо указать:

сумму расходов во время подготовки к свадьбе;

реквизиты для возврата денег;

срок выполнения требований.

Если вернуть деньги не удастся — обращайтесь в суд по месту жительства ответчика. Иск подается вместе со справкой из ЗАГСа и квитанциями о расходах.

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