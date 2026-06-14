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Главная Финансы Свадьбы не будет: кто возместит расходы на подготовку к торжеству

Свадьбы не будет: кто возместит расходы на подготовку к торжеству

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 17:35
Брак расторгнут: как получить компенсацию за платье и другие расходы и кто должен платить
Мужчина с цветами и кольцом, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На подготовку к свадьбе требуются значительные средства. Как правило, подготовка начинается ещё за год до торжества: молодожены ищут ресторан, покупают платье и костюм, оплачивают услуги фотографа или видеооператора и так далее. Но жизнь непредсказуема и может случиться так, что жених или невеста вдруг откажутся от брака. Тогда возникает вопрос о том, как вернуть уже потраченные деньги.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Подробнее об отказе от брака

Поскольку брак в Украине — это свободное согласие как мужчины, так и женщины, то и отказаться от брака может каждый из них. Сделать это они могут в любой момент: как до подачи заявления о браке, так и после этого.

Компенсация расходов

Кому-то из молодоженов придется возвращать часть денег, если брак сорвался уже после регистрации заявления в ЗАГСе. Платить будет тот, кто отказался от брака.

При этом возмещаются только те расходы, которые непосредственно связаны с подготовкой к свадьбе. Речь идет о:

Читайте также:
  • расходах на свадебное платье;
  • декорации;
  • аренде банкетного зала;
  • услугах организаторов и других аналогичные расходов.

Что касается подарков, то человек имеет право требовать его возврата, если брак не был зарегистрирован. А если подарок утерян, то один из молодоженов возмещает его стоимость.

Как вернуть деньги

Если хотите избежать судебных разбирательств — отправьте тому, кто аннулировал свадьбу, письменную претензию. В ней необходимо указать:

  • сумму расходов во время подготовки к свадьбе;
  • реквизиты для возврата денег;
  • срок выполнения требований.

Если вернуть деньги не удастся — обращайтесь в суд по месту жительства ответчика. Иск подается вместе со справкой из ЗАГСа и квитанциями о расходах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях мужчине приходится содержать жену. Несмотря на то, что закон четко не регулирует такую обязанность, есть случаи, когда она все же возникает.

Также Новини.LIVE объясняли, несет ли жена ответственность за долги мужа. Да, если речь идет о кредите на нужды семьи — тогда ответственность за заем несут оба супруга. При этом жена не обязана погашать долги мужа при одном условии.

брак компенсация расходы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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