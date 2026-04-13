Выплаты в 3 000 долларов: кто получит финансовую помощь от FAO весной

Денежная помощь от FAO: кому гарантируют 3 000 долларов
До 22 апреля 2026 года жители одного из регионов могут получить денежную помощь в размере 3 000 долларов. Открыта регистрация на получение целевой финансовой помощи от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, передают Новини.LIVE.
Кто получит финансовую помощь от FAO
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при финансовой поддержке Royal Norwegian Embassy in Kyiv запустила программу помощи общей стоимостью 6,5 млн грн.
Прием заявок на финансовые ваучеры для сельских домохозяйств объявили в Днепропетровской области.
Как отмечается, 50 семей, которые занимаются выращиванием овощей, картофеля или ягод, могут получить финансовую помощь. Средства можно будет использовать на покупку:
- теплиц;
- систем орошения;
- емкостей для хранения воды;
- семян;
- материалов для производства.
В рамках программы семьям, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции, предоставят ваучеры на 3 000 долларов (гривневый эквивалент).
Также участникам программы будет предоставлен доступ к обучению и техпомощи. Речь идет о:
- климатически оптимизированном овощеводстве;
- водоэффективном орошении;
- управлении почвами;
- установке теплиц;
- бизнес-планировании.
Условия предоставления денежной помощи и как получить
Для того, чтобы принять участие в программе от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сельским домохозяйствам и ФЛП надо соблюсти следующие условия:
- вести деятельность в Петриковской громаде;
- обрабатывать земли площадью от 0,05 до 10 га;
- иметь базовый опыт ведения хозяйства;
- быть зарегистрированными в Государственном аграрном реестре.
Заявки будут принимать до 22 апреля текущего года через Государственный агрореестр.
