Главная Финансы Денежная помощь от FAO: кому гарантируют 3 000 долларов

Дата публикации 13 апреля 2026 08:00
Выплаты в 3 000 долларов: кто получит финансовую помощь от FAO весной
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

До 22 апреля 2026 года жители одного из регионов могут получить денежную помощь в размере 3 000 долларов. Открыта регистрация на получение целевой финансовой помощи от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, передают Новини.LIVE.

Кто получит финансовую помощь от FAO

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при финансовой поддержке Royal Norwegian Embassy in Kyiv запустила программу помощи общей стоимостью 6,5 млн грн.

Прием заявок на финансовые ваучеры для сельских домохозяйств объявили в Днепропетровской области.

Как отмечается, 50 семей, которые занимаются выращиванием овощей, картофеля или ягод, могут получить финансовую помощь. Средства можно будет использовать на покупку:

  • теплиц;
  • систем орошения;
  • емкостей для хранения воды;
  • семян;
  • материалов для производства.

В рамках программы семьям, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции, предоставят ваучеры на 3 000 долларов (гривневый эквивалент).

Также участникам программы будет предоставлен доступ к обучению и техпомощи. Речь идет о:

  • климатически оптимизированном овощеводстве;
  • водоэффективном орошении;
  • управлении почвами;
  • установке теплиц;
  • бизнес-планировании.

Условия предоставления денежной помощи и как получить

Для того, чтобы принять участие в программе от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сельским домохозяйствам и ФЛП надо соблюсти следующие условия:

  • вести деятельность в Петриковской громаде;
  • обрабатывать земли площадью от 0,05 до 10 га;
  • иметь базовый опыт ведения хозяйства;
  • быть зарегистрированными в Государственном аграрном реестре.

Заявки будут принимать до 22 апреля текущего года через Государственный агрореестр.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что 14 апреля UNHCR Ukraine предоставит финпомощь еще в одной громаде по новым правилам в сумме 12 300 грн на человека. Выплаты доступны социально уязвимым категориям граждан в зависимости от ситуации.

Еще Новини.LIVE писали, что до 15 апреля этого года в одной из областей ВПЛ и уязвимые категории граждан получат на развитие предпринимательства помощь в 32 400 грн. Средства можно будет использовать на бизнес и обучение.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
