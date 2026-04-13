10 800 грн от Каритас: где людям с инвалидностью доступны выплаты

Дата публикации 13 апреля 2026 11:00
Выплаты для людей с инвалидностью: где предусмотрена помощь от Каритас
Человек держит денежные купюры. Новини.LIVE

До конца апреля 2026 года в одном из городов представительство "Каритас Украины" реализует проект поддержки лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий населения, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Речь идет об оформлении выплаты для каждого из семьи в размере 10 800 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто получит помощь в 10 800 грн от Каритас

По данным организаторов, речь идет о возможности получить денежную помощь для граждан с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями в Николаеве. Поддержка предусмотрена для граждан, которые приехали в этот город из опасных зон трех регионов:

  • Донецкой области;
  • Луганской области;
  • Херсонской области.

"У нас есть для вас важная информация. Если вы ВПЛ с 24.02.2022 года из Донецкой, Луганской или Херсонской областей и недавно переехали в Николаев, имеете инвалидность или тяжелое заболевание (подтвержденное документами)... можете получить 10 800 грн", — говорится в сообщении.

Также важным условием для права оформления выплат от БФ "Каритас Николаев УГКЦ" является факт отсутствия получения многоцелевой денежной помощи от других благотворительных организаций.

Читайте также:

Как оформить денежную помощь в апреле

В рамках проекта представительства "Каритас Украины" граждане смогут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн.

Обратиться за выплатами можно с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.30 по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 60-б.

Выплаты можно будет оформить, предоставив пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку переселенца;
  • справку о доходах;
  • документ, подтверждающий инвалидность/болезнь.

Обращаться за денежной помощью можно до конца апреля 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что жителям Днепропетровщины доступна денежная помощь в размере 3 000 долларов. Речь идет о предоставлении финансовых ваучеров для сельских домохозяйств от FAO.

Еще Новини.LIVE писали, что в апреле на фермерство можно получить денежную помощь до 960 долларов. Поддержка предусмотрена для уязвимых групп населения, в частности пенсионерам и лицам с инвалидностью.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

