Выплаты от ЮНИСЕФ: кто и где может получить финансовую помощь в 400 долларов

Деньги от ЮНИСЕФ: кому из семей выплатят 400 долларов весной
Весной 2026 года жители одного из регионов могут получить единовременную денежную помощь от Детского фонда ЮНИСЕФ. Речь идет о поддержке семей с детьми, пострадавших от агрессии РФ.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на соответствующую информацию организаторов.
Кто сможет получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ
Как отмечается, принять участие в программе поддержки могут несколько групп семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Полтавской области, при этом которые:
- Имеют зарегистрированное/задекларированное место жительства в пределах этого региона;
- Пострадали от прямой агрессии РФ (обстрелы, взрывы неразорвавшихся предметов, вооруженные нападения);
- Ребенок или родители получили травмы или вред здоровью из-за акта прямой агрессии РФ;
- Один из членов семьи погиб в результате агрессии.
Размер единовременной помощи для семей с детьми по программе ЮНИСЕФ в Полтавской области составляет 400 долларов по курсу Национального банка Украины (НБУ).
Как получить финансовую поддержку
По данным организаторов, уполномоченный представитель громады (орган социальной защиты) должен обеспечить представление подтверждающих документов в электронном виде в областной центр по начислению и осуществлению социальных выплат в течение десяти дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации.
Дополнительно в центр необходимо направить заверенные копии документов в бумажном виде.
Центр должен осуществить проверку документов и в течение трех дней зарегистрировать информацию о пострадавших на официальном сайте ЮНИСЕФ.
Граждане должны заранее подготовить такой пакет документов:
- представление от тергромады по специальной форме;
- заявление о предоставлении помощи от семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- выписку из Единого государственного демографического реестра со сведениями о зарегистрированном или задекларированном месте проживания (пребывания) или выписку из реестра тергромады;
- копию регистрационного номера учетной карты налогоплательщика или копию страницы паспорта с соответствующей отметкой об отказе от его принятия с учетом своих религиозных убеждений);
- информацию о номере банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя, открытого в банке, действующем на территории Украины для выплаты денежной помощи;
- копию свидетельства о смерти члена семьи и документы, подтверждающие родственные отношения (в случае смерти родных).
Читайте Новини.LIVE!