Главная Финансы Деньги от ЮНИСЕФ: кому из семей выплатят 400 долларов весной

Дата публикации 14 апреля 2026 08:00
Выплаты от ЮНИСЕФ: кто и где может получить финансовую помощь в 400 долларов
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года жители одного из регионов могут получить единовременную денежную помощь от Детского фонда ЮНИСЕФ. Речь идет о поддержке семей с детьми, пострадавших от агрессии РФ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на соответствующую информацию организаторов.

Кто сможет получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ

Как отмечается, принять участие в программе поддержки могут несколько групп семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Полтавской области, при этом которые:

  1. Имеют зарегистрированное/задекларированное место жительства в пределах этого региона;
  2. Пострадали от прямой агрессии РФ (обстрелы, взрывы неразорвавшихся предметов, вооруженные нападения);
  3. Ребенок или родители получили травмы или вред здоровью из-за акта прямой агрессии РФ;
  4. Один из членов семьи погиб в результате агрессии.

Размер единовременной помощи для семей с детьми по программе ЮНИСЕФ в Полтавской области составляет 400 долларов по курсу Национального банка Украины (НБУ).

Как получить финансовую поддержку

По данным организаторов, уполномоченный представитель громады (орган социальной защиты) должен обеспечить представление подтверждающих документов в электронном виде в областной центр по начислению и осуществлению социальных выплат в течение десяти дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации.

Дополнительно в центр необходимо направить заверенные копии документов в бумажном виде.

Центр должен осуществить проверку документов и в течение трех дней зарегистрировать информацию о пострадавших на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Граждане должны заранее подготовить такой пакет документов:

  • представление от тергромады по специальной форме;
  • заявление о предоставлении помощи от семьи;
  • копии документов, удостоверяющих личность;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • выписку из Единого государственного демографического реестра со сведениями о зарегистрированном или задекларированном месте проживания (пребывания) или выписку из реестра тергромады;
  • копию регистрационного номера учетной карты налогоплательщика или копию страницы паспорта с соответствующей отметкой об отказе от его принятия с учетом своих религиозных убеждений);
  • информацию о номере банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя, открытого в банке, действующем на территории Украины для выплаты денежной помощи;
  • копию свидетельства о смерти члена семьи и документы, подтверждающие родственные отношения (в случае смерти родных).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле 2026 года жители Харьковской области могут оформить многоцелевую денежную помощь на полгода. Речь идет о сумме в 1 800 грн ежемесячно, которую предоставит Всемирная продовольственная программа ООН.

Еще Новини.LIVE писали, что до конца этого месяца в одном из городов можно получить помощь в 10 800 грн от Каритас. Средства предусмотрены для лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий граждан со статусом внутреннего переселенца.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
