Выплаты для людей с инвалидностью I-III групп — кому предусмотрены 7 тыс. грн

Украинским гражданам с инвалидностью, пострадавшим из-за взрывоопасных предметов, государство предоставляет разовую денежную помощь. Право на компенсацию гарантируют при соблюдении определенных условий.

Об этом говорится в законе "О противоминной деятельности в Украине".

Подробнее о единовременной компенсации

Единовременная компенсация предусматривается тем гражданам, которым установили инвалидность, возникшую из-за повреждений, вызванных взрывоопасными предметами. Необходимо иметь заключение, предоставленное:

врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения — для несовершеннолетних лиц;

медико-социальной экспертной комиссией — для совершеннолетних граждан, которым более 18 лет.

Выплату могут назначить при условии обращения за ее оформлением в течение 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с полученными повреждениями.

Размер компенсации определяют в кратном размере прожиточного минимума нетрудоспособных граждан по состоянию на 1 января 2026 года:

Для лиц с инвалидностью первой группы — пятикратный размер прожиточного минимума — 12 975 грн; Для лиц с инвалидностью второй группы — четырехкратный размер прожиточного минимума — 10 380 грн; Для лиц с инвалидностью третьей группы — трехкратный размер прожиточного минимума — 7 785 грн; Для детей с инвалидностью подгруппы А до 18 лет — пятикратный размер прожиточного минимума — 12 975 грн; Для детей с инвалидностью до 18 лет — четырехкратный размер прожиточного минимума — 10 380 грн.

В то же время, в случае изменения группы инвалидности сумму компенсационной выплаты не пересчитают.

Как оформить компенсационные выплаты

По информации Пенсионного фонда, для оформления компенсационной выплаты необходимо собрать специальный пакет документов. Граждане должны подать соответствующее заявление, добавив:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство о рождении для лиц до 14 лет;

решение властей об установлении над ребенком-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки, об устройстве на круглосуточное пребывание в учреждения.

Соответствующие документы можно подать через портал е-услуг или приложение ПФУ, "Дію", отделения Пенсионного фонда, сельские, поселковые, городские советы, ЦНАПы или средства почтовой связи.

