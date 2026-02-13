Видео
Главная Финансы Доступ к арестованным счетам в Ощадбанке — условия и суммы

Дата публикации 13 февраля 2026 06:01
Арест счетов в Ощадбанке — какие проблемы имеют клиенты с доступом к средствам
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" уточнили механизм получения доступа к средствам заблокированных счетов, на которые наложен арест и определены как расходные. Ежемесячно должник имеет право получать определенную сумму средств, однако для этого необходимо обращаться с соответствующей просьбой в исполнительную службу.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Проблемы с доступом к арестованным средствам в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений граждан, для снятия с заблокированного счета месячного лимита каждый раз необходимо делать отдельное обращение. Тогда как речь идет о клиенте, который имеет инвалидность, а потому соответствующая процедура в данной ситуации является сложной.

Счет был арестован судебным исполнителем и определен расходным. Теперь для того, чтобы снять средства, необходимо каждый раз писать заявление для осуществления операции.

В обращении попросили уточнить, для чего писать заявление на имя начальника областного управления, если есть решение исполнителя, что карточным счетом можно пользоваться в пределах суммы, предусмотренной законом.

"Скажите, пожалуйста, почему с расходным счетом нужно каждый месяц тянуть инвалида за той социальной помощью? Счет, как я понимаю, карточный, то чего не установить лимит и позволить пользоваться карточкой, чтобы человек мог заплатить коммуналку", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Как отметили в финучреждении, поскольку речь идет о блокировке из-за наложенного ареста, клиент не может свободно пользоваться средствами на счете, которые есть в остатке.

Согласно правилам, во время военного положения должникам разрешили снимать часть средств. Для этого необходимо:

  • обратиться в исполнительную службу;
  • сообщить о желании получить средства с определенного счета;
  • дождаться, пока исполнитель направит постановление в банк;
  • получить решение банка по результатам обработки.

При этом срок действия постановления исполнителя составляет не более одного календарного месяца.

После этого, согласно процедуре получения средств, клиент должен обратиться в банк для идентификации сотрудниками учреждения и написания заявления в произвольной форме на получение наличных средств. Осуществлять операции дистанционно с арестованного счета запрещается. Такая возможность появится только после полного погашения задолженности по счетам.

"Проводить операции онлайн по арестованному счету запрещено. Это будет возможно только после погашения полной задолженности по счетам и получением банком постановления на снятие ареста от исполнительной службы", — добавил работник банка.

Лимит на использование арестованных средств в 2026 году

Согласно законодательным нормам, граждане имеют право на лимитированную сумму арестованных счетов — не более двух минимальных заработных плат в месяц по состоянию на 1 января 2026 года.

Таким образом, предоставляется доступ только к 17 294 грн (минимальная зарплата на начало года составляет 8 647 грн).

Снимать арест банк обязан в течение трех дней.

Ранее мы сообщали, что граждане, которые находятся за границей, не имеют возможности заменить старые карты Ощадбанка. В финучреждении не предусматривается такая процедура онлайн.

Еще писали, что украинцы могут оформить поступление пенсионных средств на карты через Ощадбанк. Финучреждение обнародовало правила оформления выплат и тарифы для этого года.

Ощадбанк деньги банки арест банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
