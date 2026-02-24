Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Овердрафт в Ощадбанке — с кого взимают дополнительную комиссию

Овердрафт в Ощадбанке — с кого взимают дополнительную комиссию

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 06:01
Комиссии в Ощадбанке — кому грозят списания за несанкционированный овердрафт
Мужчина с картой. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" может взимать проценты за преждевременное использование средств через мобильное приложение в рамках овердрафта. В банке объяснили, при каких обстоятельствах с граждан могут списывать дополнительную плату.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Проценты за овердрафт в Ощадбанке

Как следует из одного из сообщений, банк может взимать проценты за использование денег за несанкционированный овердрафт.

Гражданин столкнулся с проблемой дополнительного взыскания средств в мобильном приложении за использование сразу перечисленных средств на карту. Однако утверждает, что не заключал договор о предоставлении данной услуги.

"Рассказываю мою ситуацию, у меня возник несанкционированный овердрафт, так они это называют, без моего согласия, без договора предоставления данной услуги, за который я еще должен заплатить проценты!", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Овердрафт, который используется в Ощадбанке, является краткосрочным кредитом, позволяющим тратить с дебетовой карты большую сумму средств, чем есть на счету, уходя в минус в пределах лимита.

Работник банка объяснил, что финучреждение всегда придерживается действующего законодательства и договора комплексного банковского обслуживания подписанного с клиентом.

Овердрафт возникает в случае, когда клиент воспользовался средствами, которые еще не поступили на счет и которые только были в процессе зачисления.

"Например, было пополнение карты или счета и средства еще не успели пройти полное финансовое зачисление, но клиент ими уже воспользовался, то есть фактически воспользовался средствами банка. И только когда средства были полностью зачислены, состоялся расчет клиента с банком", — говорится в ответе.

Клиенту посоветовали для предметной проверки операций, повлекших возникновение несанкционированного овердрафта, обратиться в банк:

  • позвонив в контакт-центр по номеру 0800-210-800;
  • лично в ближайшее учреждение банка.
Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

За что еще Ощадбанк может списать комиссию

Также в госфинучреждении предусмотрено взыскание специальной комиссии, согласно правилам внутренней тарифной политики. В случае неиспользования карт и отсутствия движения средств на счетах списывается комиссия за "обслуживание неактивного счета".

Размер комиссии составляет 100 грн. При отсутствии достаточной суммы средств, спишут только остаток, в минус счет не уйдет.

Такое может произойти при условиях:

  1. В течение года не происходило финансовых операций по карте;
  2. Неправильно закрыт карточный счет.

Чтобы не платить, клиенты должны выполнить простые операции по карте за год. Это может быть:

  • осуществление расчета на кассах магазинов;
  • пополнение счета;
  • перевод определенной суммы средств.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке клиенты должны регулярно предоставлять актуальную персональную информацию. Это можно сделать дистанционно через приложение, однако некоторым нужно прийти в отделение.

Также сообщалось, что с некоторых клиентов Ощадбанк за год может списать 2,4 тыс. грн комиссии. Речь идет о взыскании за обслуживание счета, что предусмотрено тарифами банка.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации