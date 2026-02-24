Комиссии в Ощадбанке — кому грозят списания за несанкционированный овердрафт

Мужчина с картой. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" может взимать проценты за преждевременное использование средств через мобильное приложение в рамках овердрафта. В банке объяснили, при каких обстоятельствах с граждан могут списывать дополнительную плату.

Проценты за овердрафт в Ощадбанке

Как следует из одного из сообщений, банк может взимать проценты за использование денег за несанкционированный овердрафт.

Гражданин столкнулся с проблемой дополнительного взыскания средств в мобильном приложении за использование сразу перечисленных средств на карту. Однако утверждает, что не заключал договор о предоставлении данной услуги.

"Рассказываю мою ситуацию, у меня возник несанкционированный овердрафт, так они это называют, без моего согласия, без договора предоставления данной услуги, за который я еще должен заплатить проценты!", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Овердрафт, который используется в Ощадбанке, является краткосрочным кредитом, позволяющим тратить с дебетовой карты большую сумму средств, чем есть на счету, уходя в минус в пределах лимита.

Работник банка объяснил, что финучреждение всегда придерживается действующего законодательства и договора комплексного банковского обслуживания подписанного с клиентом.

Овердрафт возникает в случае, когда клиент воспользовался средствами, которые еще не поступили на счет и которые только были в процессе зачисления.

"Например, было пополнение карты или счета и средства еще не успели пройти полное финансовое зачисление, но клиент ими уже воспользовался, то есть фактически воспользовался средствами банка. И только когда средства были полностью зачислены, состоялся расчет клиента с банком", — говорится в ответе.

Клиенту посоветовали для предметной проверки операций, повлекших возникновение несанкционированного овердрафта, обратиться в банк:

позвонив в контакт-центр по номеру 0800-210-800;

лично в ближайшее учреждение банка.

За что еще Ощадбанк может списать комиссию

Также в госфинучреждении предусмотрено взыскание специальной комиссии, согласно правилам внутренней тарифной политики. В случае неиспользования карт и отсутствия движения средств на счетах списывается комиссия за "обслуживание неактивного счета".

Размер комиссии составляет 100 грн. При отсутствии достаточной суммы средств, спишут только остаток, в минус счет не уйдет.

Такое может произойти при условиях:

В течение года не происходило финансовых операций по карте; Неправильно закрыт карточный счет.

Чтобы не платить, клиенты должны выполнить простые операции по карте за год. Это может быть:

осуществление расчета на кассах магазинов;

пополнение счета;

перевод определенной суммы средств.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке клиенты должны регулярно предоставлять актуальную персональную информацию. Это можно сделать дистанционно через приложение, однако некоторым нужно прийти в отделение.

Также сообщалось, что с некоторых клиентов Ощадбанк за год может списать 2,4 тыс. грн комиссии. Речь идет о взыскании за обслуживание счета, что предусмотрено тарифами банка.