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Главная Финансы Пенсии под угрозой: кому заблокируют выплаты с 1 января

Пенсии под угрозой: кому заблокируют выплаты с 1 января

Ua ru
3 ноября 2026 06:10
Пенсии могут заблокировать с 1 января: как проверить, кому это грозит Freepik
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) призвали получателей пенсий, временно проживающих за пределами страны, пройти физическую идентификацию, чтобы не лишиться доступа к выплатам уже с нового года. Нормы законодательства требуют выполнять соответствующую обязанность один раз в год (до 31 декабря).

О том, кто может лишиться доступа к средствам, сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию до конца года

В ПФУ пояснили, что речь идет о гражданах, которые выехали за пределы Украины не менее 183 дней назад или получили временную защиту или статус беженца за рубежом из-за агрессии России и не имеют официальных документов на постоянное проживание за рубежом, либо о лицах, проживающих на оккупированных РФ территориях Украины, или выехавших оттуда и проживающих на подконтрольной Киеву территории.

Физическая идентификация получателей пенсий и страховых выплат в Украине регулируется постановлением правительства № 299 от 11 февраля 2025 года.

Как проверить, кому грозит блокировка пенсий

Граждане могут узнать о необходимости прохождения идентификации в личном кабинете на портале или в приложении ПФУ. Тем, кому необходимо пройти такую процедуру, будет отправлено соответствующее уведомление.

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Чтобы проверить информацию на сайте Пенсионного фонда, необходимо:

  • Авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ;
  • Войти в личный кабинет;
  • Найти раздел "Мои уведомления";
  • Выбрать пункт "Индивидуальные уведомления";
  • Проверить информацию.

Также украинцы могут проверить сообщения в приложении ПФУ, выполнив несколько шагов:

  • Необходимо авторизоваться в приложении;
  • Зайти в "Сообщения";
  • Открыть последнее отправленное уведомление.

Как подтвердить свою личность для сохранения пенсий

В Пенсионном фонде объяснили, как гражданам, получающим средства на карты, пройти процедуру подтверждения личности для сохранения права на выплаты. Доступны следующие варианты:

  • Удаленно на портале ПФУ через сервис "Дія.Підпис";
  • По видеоконференцсвязи с сотрудником ПФУ;
  • Лично через отделение Пенсионного фонда;
  • За рубежом в дипломатическом учреждении, предоставив документ, подтверждающий факт жизни человека, для передачи в ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году некоторым гражданам предусмотрено право на пенсионную выплату в размере от 60% и выше от средней зарплаты в стране. Размеры выплат начинаются с 12 390 грн. При этом подавляющее большинство украинцев получает до 30% от зарплаты, а минимальная пенсия составляет 2 595 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, кому Пенсионный фонд предоставит повышенные выплаты в размере около 18 900 грн в ноябре. Такую сумму сможет получить отдельная категория граждан в рамках действующих норм законодательства. Речь идет о предоставлении права на льготное пенсионное обеспечение, что гарантирует возможность досрочного выхода на пенсию.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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