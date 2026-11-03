Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет возможность регистрации для получения многоцелевой денежной помощи в Киеве. Организация приглашает обращаться за выплатами граждан, которые прибыли в столицу, покинув свои дома из-за угрозы жизни в связи с войной.

О том, при каких условиях можно получить выплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Для кого доступна программа помощи от УВКБ ООН

По информации организации, обратиться за оформлением финансовой помощи от УВКБ ООН могут несколько групп граждан. А именно:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свои дома в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни, обстрелов или принудительной эвакуации. Переселенцы, находящиеся в статусе от 46 дней до шести месяцев, которые переехали из-за войны. Граждане, вернувшиеся домой после вынужденного перемещения по регионам или из-за границы в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Среди основных критериев отбора для второй и третьей категорий:

Доход должен быть в пределах 8 300 грн на каждого члена семьи ежемесячно;

Учитывается близость к линии фронта;

Плохие условия проживания;

Наличие уязвимых групп (пожилые граждане, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи).

"Важно! Вы можете обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если получали помощь от других международных организаций, но с момента получения прошло более 3 месяцев", — поясняют организаторы.

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В 2026 году организация предоставляет обновленные суммы выплат участникам программы:

Для ВПЛ, эвакуированных менее 45 дней назад, — 12 300 грн на человека на трехмесячный период;

Для переселенцев, покинувших свои дома от 46 дней до шести месяцев назад — 12 300 грн на человека за три месяца;

Для людей, вернувшихся домой после выезда за границу или в другие области не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад — 10 800 грн на каждого человека;

Для семей, пострадавших в результате атак, произошедших не более 45 дней назад — 12 300 грн на человека на трехмесячный период.

Когда и где можно будет оформить выплаты в Киеве

Граждане, имеющие статус ВПЛ или беженца и проживающие в Киеве, могут обратиться для регистрации с 09:30 до 16:30 4 ноября (среда) 2026 года по адресу: Днепровский район, Харьковское шоссе, 4-а, Киевский городской центр комплексной помощи ВПЛ.

Прием будет осуществляться по живой очереди, а с собой необходимо иметь следующие документы (оригиналы):

Паспорт гражданина;

Идентификационный код;

Справка ВПЛ/другое подтверждение перемещения;

Свидетельство о рождении детей;

Банковская карта главы семьи (номер счета IBAN);

Документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Важно присутствие всех членов семьи в пункте регистрации. Для маломобильных людей и детей до трех лет регистрация будет возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки.

Окончательное решение о регистрации примет специалист фонда после личной беседы и проверки на соответствие всем условиям программы.

Подробные условия можно узнать по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью появилась возможность получить помощь эвакуированным людям от БФ Stabilization Support Services в Запорожской области. Выплаты будут предоставлены многодетным семьям, домохозяйствам с лицами с инвалидностью и людям старше 60 лет.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Днепропетровской области доступна программа при финансовой поддержке Howard G. Buffett Foundation. Выплаты будут предоставлены внутренним переселенцам (пенсионерам, пожилым людям, гражданам с инвалидностью).