Пенсию могут сократить на 75%: кто получит меньше денег в сентябре

Пенсионер на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеру могут назначить пенсию в размере нескольких тысяч гривен, но выплачивать на руки только ее часть. Это не ошибка Пенсионного фонда и не внезапное сокращение выплат. Такие правила действуют для тех, кто находится на полном государственном содержании, например, в соответствующем учреждении или заведении. В то же время бывают ситуации, когда пенсионеру могут выплачивать больше, а для некоторых категорий предусмотрены особые условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кому выплачивают только часть пенсии

Если пенсионер постоянно проживает в государственном учреждении, ему выплачивают 25% назначенной пенсии. Остальные средства в соответствии с установленными правилами могут направляться в учреждение, где человек находится на содержании.

Это предусмотрено статьей 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом 25% — это минимальная сумма, которая должна остаться самому пенсионеру. Например, если пенсионеру назначено 8 000 гривен, ему будут выплачивать 2 000 гривен.

Кому могут платить больше

Есть важный нюанс для тех, чья пенсия превышает стоимость содержания в учреждении. В такой ситуации пенсионеру могут выплачивать разницу между его пенсией и расходами на содержание. Но даже в этом случае у человека должно остаться не менее 25% назначенной пенсии.

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То есть если содержание в учреждении обходится дешевле, чем размер пенсии, человек может получать больше стандартных 25%. Для этого учитывается справка о стоимости содержания.

Если у пенсионера есть нетрудоспособные родственники

Ситуация меняется и в том случае, когда у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на его иждивении. В таком случае самому пенсионеру выплачивают 25% его пенсии. Еще часть выплаты — но не более 50 % назначенной пенсии — могут получать нетрудоспособные члены его семьи.

Если таких членов семьи двое или более, эти 50% распределяются между ними поровну.

Кого не касается правило 25%

Не всем людям, находящимся на государственном иждивении, урезают выплату до четверти. Например, пенсионеры, имеющие особые заслуги перед Украиной, получают пенсию в полном размере.

Отдельные правила действуют и для детей, получающих пенсию в связи с потерей кормильца. Детям-сиротам, находящимся на полном государственном содержании, такую пенсию выплачивают в полном объеме. Остальным детям за этот период выплачивают 50% назначенной пенсии, а остальные средства могут перечисляться в учреждение, где они находятся.

Если пенсионер уехал в больницу или в отпуск

Если человек, находящийся на полном государственном содержании, временно покинул учреждение в связи с лечением в больнице или отпуском, за этот период ему выплачивают пенсию в полном размере.

Куда уходит остальная часть пенсии

Уменьшение выплаты не означает, что остальные деньги просто исчезают. По личному заявлению пенсионера средства, оставшиеся после выплаты ему и нетрудоспособным членам семьи, могут перечисляться на счет учреждения. ПФУ отмечает, что эти средства должны использоваться на улучшение условий проживания пенсионеров в таких учреждениях.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсия женщин в Украине отстает от пенсии мужчин. Этот разрыв связывают с более низкими зарплатами, перерывами в карьере и меньшими страховыми взносами на протяжении жизни. Для сокращения разницы предлагается постепенно повысить гарантированный минимум: до 6500 гривен в 2027 году, 8000 гривен в 2028-м и 10 000 гривен в 2029-м.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях ПФУ может потребовать вернуть переплату пенсии. Пенсионер должен возместить средства, если скрыл важные изменения или предоставил недостоверные данные, тогда как ошибка ПФУ или другого госоргана сама по себе не влечет за собой такой обязанности.