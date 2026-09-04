Пенсію можуть скоротити на 75%: хто отримає менше грошей у вересні

Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонеру можуть призначити пенсію у кілька тисяч гривень, але платити на руки лише її частину. Це не помилка Пенсійного фонду і не раптове зменшення виплат. Такі правила діють для тих, хто перебуває на повному державному утриманні, наприклад у відповідній установі чи закладі. Водночас є ситуації, коли пенсіонеру можуть виплачувати більше, а для деяких категорій передбачені особливі умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Кому виплачують лише частину пенсії

Якщо пенсіонер постійно проживає у державній установі, йому виплачують 25% призначеної пенсії. Решта коштів за встановленими правилами може спрямовуватися закладу, де людина перебуває на утриманні.

Це передбачає стаття 48 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". При цьому 25% — це мінімальна сума, яка повинна залишитися самому пенсіонеру. Наприклад, якщо пенсіонеру призначено 8 000 гривень, йому виплачуватимуть 2 000 гривень.

Кому можуть платити більше

Є важливий нюанс для тих, чия пенсія вища за вартість утримання в закладі. У такій ситуації пенсіонеру можуть виплачувати різницю між його пенсією та витратами на утримання. Але навіть тоді за людиною має залишитися не менше 25% призначеної пенсії.

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Тобто якщо утримання в установі обходиться дешевше, ніж розмір пенсії, людина може отримувати більше за стандартні 25%. Для цього враховується довідка про вартість утримання.

Якщо у пенсіонера є непрацездатні родичі

Ситуація змінюється і тоді, коли пенсіонер має непрацездатних членів сім’ї, які перебувають на його утриманні. У такому випадку самому пенсіонеру виплачують 25% його пенсії. Ще частину виплати — але не більше 50% призначеної пенсії — можуть отримувати непрацездатні члени його сім’ї.

Якщо таких членів сім’ї двоє або більше, ці 50% розподіляють між ними порівну.

Кого правило про 25% не стосується

Не всім людям на державному утриманні урізають виплату до чверті. Наприклад, пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Україною, отримують пенсію у повному розмірі.

Окремі правила діють і для дітей, які отримують пенсію через втрату годувальника. Дітям-сиротам, які перебувають на повному державному утриманні, таку пенсію виплачують повністю. Іншим дітям за цей період виплачують 50% призначеної пенсії, а решта коштів може перераховуватися закладу, де вони перебувають.

Якщо пенсіонер поїхав до лікарні або у відпустку

Якщо людина, яка перебуває на повному державному утриманні, тимчасово залишила заклад через лікування в лікарні або відпустку, за цей період їй виплачують пенсію у повному розмірі.

Куди йде решта пенсії

Зменшення виплати не означає, що решта грошей просто зникає. За особистою заявою пенсіонера кошти, які залишаються після виплати йому та непрацездатним членам сім’ї, можуть перераховуватися на рахунок установи. ПФУ зазначає, що ці кошти мають використовуватися на покращення умов проживання пенсіонерів у таких закладах.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсія жінок в Україні відстає від пенсії чоловіків. Розрив пов’язують із нижчими зарплатами, перервами в кар’єрі та меншими страховими внесками протягом життя. Для скорочення різниці пропонують поступово підвищити гарантований мінімум: до 6500 гривень у 2027 році, 8000 гривень у 2028-му та 10 000 гривень у 2029-му.

Також Новини.LIVE розповідали, коли ПФУ може вимагати повернути переплату пенсії. Пенсіонер має відшкодовувати кошти, якщо приховав важливі зміни або подав недостовірні дані, тоді як помилка ПФУ чи іншого держоргану сама по собі не створює такого обов’язку.