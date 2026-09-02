Пенсионерам с ВОТ упростили процедуру получения пенсии: что нужно сделать после переезда

Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

После переезда с временно оккупированной территории пенсионерам следует проверить, по какому адресу оформлена выплата пенсии. Если человек проживает на территории, находящейся под контролем Украины, он может перевести пенсионное дело по новому месту жительства. Это важно не только для получения пенсии по актуальному адресу, но и в связи с правилами физической идентификации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Как будут выплачивать пенсию после переезда

Пенсию выплачивают по месту фактического проживания, которое пенсионер указывает в заявлении. При этом зарегистрированное или задекларированное место жительства не является определяющим. Поэтому человек, который выехал с ВОТ и сейчас фактически проживает в другом населенном пункте на подконтрольной Украине территории, может подать заявление на перевод выплаты по новому адресу.

После рассмотрения заявления в пенсионном деле будет указано новое фактическое место жительства, и в дальнейшем выплата будет осуществляться по нему.

Как перевести пенсию на новый адрес

Заявление можно подать одним из двух способов:

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лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

— в любом сервисном центре Пенсионного фонда; онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для подачи электронного заявления требуется квалифицированная электронная подпись.

Кто должен ежегодно проходить идентификацию

Отдельные правила действуют для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях, а также для тех, кто временно находится за пределами Украины. Для продолжения выплаты они должны проходить физическую идентификацию ежегодно до 31 декабря. Если человек после выезда с ВОТ проживает на подконтрольной Украине территории, перевод выплаты по новому месту жительства позволяет актуализировать данные пенсионного дела.

В то же время сам факт переезда не отменяет других предусмотренных законодательством условий для получения пенсии. В частности, для лиц, проживающих на ВОТ или выехавших с них, действует требование не получать соответствующие пенсионные или страховые выплаты от РФ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ начисляет пенсионерам дополнительные выплаты за особые заслуги. В сентябре некоторые многодетные матери могут получить надбавку от 908 до 1038 гривен. Сумма зависит от количества детей, которых женщина воспитала до шести лет. За пятерых детей доплата составляет 35% от минимальной пенсии. За каждого следующего ребенка размер надбавки увеличивается еще на 1%.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные пенсионеры могут получать больше минимальной выплаты. В сентябре гарантированную пенсию от 12 390 до 20 653 гривен получат ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью, связанной с катастрофой.