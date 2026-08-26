Переплата пенсии в 2026 году: когда ПФУ может потребовать возврата денег

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры могут получать от Пенсионного фонда Украины требования о возврате излишне выплаченных средств. Суммы иногда достигают десятков и сотен тысяч гривен. Однако сам факт выявления переплаты еще не означает, что пенсионер обязан ее возвращать. Переплатой считается сумма пенсии, выплаченная сверх размера, установленного законодательством. Важно то, по чьей вине возникла такая переплата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf.

Реклама

Когда пенсионер должен вернуть переплату

По словам адвоката Екатерины Цупки, переплата может возникнуть по вине пенсионера, если он не сообщил или несвоевременно сообщил ПФУ об обстоятельствах, влияющих на право на пенсию или ее размер.

В частности, речь идет о:

трудоустройстве или предпринимательской деятельности;

переезде в другую местность, если это влияет на право на определенную надбавку;

отчислении из учебного заведения или переходе на заочную форму обучения, если это касается пенсии в связи с потерей кормильца;

изменении статуса, например лишение статуса УБД или ветерана;

устройстве на работу на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

О таких изменениях пенсионер должен уведомить ПФУ в течение 10 дней.

Читайте также:

Отдельно рассматриваются случаи, когда человек сознательно подает недостоверные документы или иным способом умышленно получает средства без законных оснований. В такой ситуации переплату придется вернуть.

Если ошибся ПФУ или другой орган

Другая ситуация возникает, когда переплата произошла из-за ошибки ПФУ, кадрового органа, медицинской комиссии или другого государственного учреждения.

"Если переплата является следствием решений или ошибок государственных органов, на которые пенсионер не имел никакого влияния, обязанность возмещения на него не может быть возложена", — подчеркивает Екатерина Цупка.

Статья 1215 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что пенсия не подлежит возврату, если она была выплачена добровольно, без расчетной ошибки со стороны плательщика и без недобросовестности получателя.

Судебная практика также исходит из того, что добросовестность пенсионера и правильность расчетов презумптируются. То есть именно ПФУ должен доказать наличие соответствующих оснований для возврата средств.

Что считается расчетной ошибкой

Расчетная ошибка — это техническая или арифметическая ошибка при расчете сумм. Неправильное применение законодательства, ошибка при учете стажа, заработной платы или коэффициента сама по себе не является расчетной ошибкой.

Поэтому если ПФУ неправильно применил закон или сам допустил ошибку при назначении или перерасчете пенсии, это не означает автоматической обязанности пенсионера возвращать средства. Верховный Суд в подобных делах обращал внимание именно на отсутствие расчетной ошибки и недобросовестности пенсионера.

Что делать, если ПФУ требует вернуть деньги

Получив письмо о переплате, не стоит сразу выплачивать указанную сумму. Прежде всего необходимо:

Внимательно прочитать решение ПФУ и выяснить причину возникновения переплаты. Проверить, действительно ли пенсионер не сообщил фонду об изменении обстоятельств или предоставил недостоверные данные. Проверить период и сумму, за которые ПФУ требует возврата. При сомнительных основаниях подать в ПФУ заявление о несогласии с решением. Зафиксировать дату получения решения, поскольку от нее зависят сроки обжалования. Собрать документы о назначении и перерасчете пенсии, переписку с ПФУ и другие документы, подтверждающие обстоятельства дела.

Решение ПФУ можно обжаловать в административном порядке или в суде.

Сколько могут удерживать из пенсии

Закон устанавливает ограничения на отчисления с пенсии. Для большинства видов взысканий применяется лимит в 20 %, а в отдельных случаях — до 50 %. В то же время Конституционный Суд Украины в 2023 году признал неконституционными положения, которые позволяли посредством отчислений уменьшать пенсию ниже прожиточного минимума.

Какие дела ПФУ проигрывал

В некоторых судебных делах причиной переплаты были обстоятельства, на которые пенсионеры не могли повлиять. В одном случае ПФУ требовал более 105 тысяч гривен из-за ситуации с восстановлением бывшего прокурора в должности задним числом. Суд не установил злоупотреблений со стороны пенсионера.

В другом деле медицинская комиссия спустя два года пересмотрела группу инвалидности и изменила ее задним числом. ПФУ требовал вернуть 47,6 тысячи гривен, однако суд встал на сторону пенсионерки.

Еще в одном деле ПФУ требовал 552,4 тысячи гривен за почти восемь лет пенсионных выплат после того, как государственный орган признал документ об инвалидности фиктивным. Суд отметил, что документ выдал государственный орган, а не пенсионер.

Также суд признал незаконным взыскание 34 000 гривен, когда ПФУ самостоятельно пересмотрел данные о зарплате за июнь 1986 года на основании внутреннего письма.

На что обращают внимание суды

Статья 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает возврат излишне выплаченных сумм в случае злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных. Поэтому ошибка самого ПФУ или другого государственного органа не означает автоматической обязанности пенсионера возвращать средства.

Если пенсионер не скрывал информацию, не подавал ложных документов и не влиял на обстоятельства, из-за которых возникла переплата, ПФУ должен обосновать требование конкретными доказательствами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы за рубежом могут удаленно изменить счет для получения пенсии. Новый счет, в частности в Monobank, можно открыть онлайн, после чего передать реквизиты в ПФУ через веб-портал. Для этого нужно авторизоваться, подать заявление об изменении банковских реквизитов и указать IBAN нового счета.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам упростили подтверждение страхового стажа. Теперь работник не потеряет стаж, если работодатель начислил ЕСВ и подал отчетность, но не уплатил взнос. ПФУ должен самостоятельно проверять информацию в государственных реестрах, а бумажные документы будут запрашиваться только при отсутствии необходимых данных.