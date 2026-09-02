Минимальную пенсию планируют повысить до 10 000 гривен: когда могут увеличиться выплаты

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Женщины в Украине в среднем получают пенсии на несколько тысяч гривен меньше, чем мужчины. Эта разница складывается еще задолго до выхода на заслуженный отдых — из-за уровня заработной платы, перерывов в работе и продолжительности уплаты страховых взносов. Один из предложенных способов сократить этот разрыв — постепенно повышать гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Как отличаются пенсии женщин и мужчин

По данным на 1 января 2026 года, средняя пенсия по возрасту в солидарной системе для женщин составляла около 5500 гривен, тогда как мужчины в среднем получали 7500 гривен. Таким образом, разница достигала примерно 2000 гривен.

На размер будущей пенсии влияет весь трудовой путь человека. Среди причин более низких выплат для женщин называют меньшие зарплаты, перерывы в карьере из-за ухода за детьми или родственниками, а также работу в сферах с более низкой оплатой. По словам Гетманцева, сама пенсионная система не может устранить все эти причины, но может уменьшить их влияние на уровень доходов после выхода на пенсию.

Минимальную пенсию предлагают постепенно увеличивать

Одним из таких механизмов может стать гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения. Соответствующее предложение Гетманцев внес в рамках предложений к Бюджетной декларации на 2027–2029 годы.

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Предлагаемый уровень должен меняться поэтапно:

в 2027 году — 6500 гривен;

в 2028 году — 8 000 гривен;

в 2029 году — 10 000 гривен.

По замыслу, повышенный гарантированный минимум в первую очередь должен поддержать людей, чьи пенсии оказались невысокими из-за низких доходов в течение трудовой жизни или периодов, когда они платили минимальные страховые взносы.

Сколько пенсионеров в Украине

Гендерное неравенство — лишь одна из проблем украинской пенсионной системы. В целом значительная часть пенсионеров получает невысокие выплаты, поэтому вопрос минимального уровня дохода касается не только женщин.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось около 9,98 миллиона пенсионеров. С начала года их количество сократилось почти на 190,5 тысяч.

Средний размер пенсии составлял 7 273 гривны. При этом примерно каждый четвертый пенсионер получал около 3 500 гривен. Еще около 2,8 миллиона человек продолжали работать после выхода на пенсию.

Как пенсии соотносятся с зарплатами

Средняя пенсия в Украине составляет около 27% от средней зарплаты. Для сравнения: в Польше этот показатель составляет 57%, в Румынии — 48%, а в Греции — 78%. Поэтому повышение гарантированного минимума рассматривается как один из возможных элементов более широкой пенсионной реформы.

Параллельно Гетманцев выступает за развитие накопительной составляющей пенсионной системы. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о добровольных пенсионных фондах.

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