Надбавки военным за ученое звание — сколько доплачивают в 2026 году

Военный пишет на бумаге. Фото: Генштаб, Telegram

В Украине денежное обеспечение военнослужащих состоит не только из должностного оклада и обязательных надбавок, но и из дополнительных доплат за отдельные заслуги и квалификацию. В частности, защитники, которые имеют ученое звание или научную степень, могут рассчитывать на повышенные выплаты.

О том, кто именно может получать такие доплаты и каков их размер, рассказали в Министерстве обороны.

Доплата за научную степень

Военнослужащим (за исключением срочников), которые имеют научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук, предусмотрена ежемесячная доплата за научную степень по соответствующей специальности. Размер такой надбавки определяется в процентах к должностному окладу:

за научную степень доктора философии (кандидата наук) — 5%;

за научную степень доктора наук — в размере 10%.

В случае если военнослужащий имеет несколько научных степеней, доплата устанавливается только за высшую из них.

Вместе с тем ключевым условием начисления этой доплаты является соответствие профиля служебной деятельности военнослужащего научной степени.

Такое соответствие определяется с учетом отрасли науки (знаний), в рамках которой была присуждена научная степень, темы диссертационного исследования и круга функциональных обязанностей по должности.

Для военных, занимающих должности, связанные с педагогической или научной деятельностью, это соответствие может также подтверждаться решением ученого совета. Для других категорий военнослужащих принимаются во внимание военно-учетная специальность и фактические служебные обязанности.

Доплата за ученое звание

Отдельно предусмотрены ежемесячные доплаты для военнослужащих, которые имеют ученое звание доцента, старшего научного сотрудника, старшего исследователя или профессора и при этом занимают должности, связанные с педагогической или научной деятельностью.

Такие выплаты также начисляются в процентах к должностному окладу:

за ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) — доплата в размере 5%;

за звание профессора — 10%.

Как и в случае с научными степенями, при наличии у военнослужащего двух или более ученых званий ежемесячная доплата назначается только за самое высокое из них.

