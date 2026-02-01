Социальный пакет для УБД — что гарантирует государство, кроме скидки на коммуналку

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащие со статусом УБД, а также их семьи, как правило, пользуются скидками на жилищно-коммунальные услуги. Однако на самом деле это далеко не полный социальный пакет, который гарантирует им государство.

Новини.LIVE рассказывают, на что еще могут рассчитывать участники боевых действий в Украине.

Кто из защитников имеет право на льготы

Вопрос предоставления льгот участникам боевых действий регулируется:

законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 № 3551;

постановлением Кабинета Министров Украины от 16.02.1994 № 94 "О порядке предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"";

решениями органов местного самоуправления о введении дополнительных гарантий для ветеранов войны.

Согласно закону №3551, участникам боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение, принадлежит несколько видов льгот.

Льготы на услуги ЖКУ

Лица со статусом УБД имеют право на 75 % скидку платы за:

пользование жильем (квартирная плата);

коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение, водоотвод, отопление, вывоз бытовых отходов и т. п.) — в пределах социальных норм;

твердое топливо и сжиженный газ (для домов без центрального отопления).

Социальная норма площади жилья, на которую распространяется скидка, составляет 21 м² на каждого льготника и дополнительно 10,5 м² на семью.

Медицинское обеспечение

Участники боевых действий имеют право на:

бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов);

ежегодное бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию;

первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.

Отдельные программы, касающиеся санаторно-курортного лечения или выплаты денежной компенсации путевок, на период военного положения могут быть приостановлены решениями правительства.

Льготы на проезд

Участникам боевых действий принадлежит право на:

бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте (кроме такси);

бесплатный проезд туда и обратно один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом;

или 50 % скидки на проезд железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом один раз в год.

Трудовые и социальные гарантии

Эта группа льгот для УБД включает:

100 % оплату больничных независимо от стажа;

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней ежегодно;

преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения;

преимущественное право на трудоустройство.

Образовательные льготы для детей УБД

Дети участников боевых действий имеют право на:

государственную целевую поддержку для получения образования (полная или частичная оплата обучения в государственных и коммунальных учреждениях);

первоочередное зачисление в детские сады, школы, учебные заведения;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в общежитии во время обучения.

Налоговые и другие соцгарантии

УБД имеют право на:

льготы по уплате отдельных налогов и сборов (в соответствии с Налоговым кодексом Украины);

льготы на установку квартирных телефонов (оплата 20% тарифа);

первоочередное обслуживание в сфере быта, торговли и ЖКХ.

Для получения вышеупомянутых льгот военнослужащему, имеющему удостоверение УБД, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда, ЦНАП, или в Управление по делам ветеранов.

