Социальный пакет для УБД — что гарантирует государство, кроме скидки на коммуналку

Соцгарантии для УБД — 5 видов льгот, которыми пользуются не все
Военнослужащие со статусом УБД, а также их семьи, как правило, пользуются скидками на жилищно-коммунальные услуги. Однако на самом деле это далеко не полный социальный пакет, который гарантирует им государство.
Новини.LIVE рассказывают, на что еще могут рассчитывать участники боевых действий в Украине.
Кто из защитников имеет право на льготы
Вопрос предоставления льгот участникам боевых действий регулируется:
- законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 № 3551;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 16.02.1994 № 94 "О порядке предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"";
- решениями органов местного самоуправления о введении дополнительных гарантий для ветеранов войны.
Согласно закону №3551, участникам боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение, принадлежит несколько видов льгот.
Льготы на услуги ЖКУ
Лица со статусом УБД имеют право на 75 % скидку платы за:
- пользование жильем (квартирная плата);
- коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение, водоотвод, отопление, вывоз бытовых отходов и т. п.) — в пределах социальных норм;
- твердое топливо и сжиженный газ (для домов без центрального отопления).
Социальная норма площади жилья, на которую распространяется скидка, составляет 21 м² на каждого льготника и дополнительно 10,5 м² на семью.
Медицинское обеспечение
Участники боевых действий имеют право на:
- бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов);
- ежегодное бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию;
- первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.
Отдельные программы, касающиеся санаторно-курортного лечения или выплаты денежной компенсации путевок, на период военного положения могут быть приостановлены решениями правительства.
Льготы на проезд
Участникам боевых действий принадлежит право на:
- бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте (кроме такси);
- бесплатный проезд туда и обратно один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом;
- или 50 % скидки на проезд железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом один раз в год.
Трудовые и социальные гарантии
Эта группа льгот для УБД включает:
- 100 % оплату больничных независимо от стажа;
- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней ежегодно;
- преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения;
- преимущественное право на трудоустройство.
Образовательные льготы для детей УБД
Дети участников боевых действий имеют право на:
- государственную целевую поддержку для получения образования (полная или частичная оплата обучения в государственных и коммунальных учреждениях);
- первоочередное зачисление в детские сады, школы, учебные заведения;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатное проживание в общежитии во время обучения.
Налоговые и другие соцгарантии
УБД имеют право на:
- льготы по уплате отдельных налогов и сборов (в соответствии с Налоговым кодексом Украины);
- льготы на установку квартирных телефонов (оплата 20% тарифа);
- первоочередное обслуживание в сфере быта, торговли и ЖКХ.
Для получения вышеупомянутых льгот военнослужащему, имеющему удостоверение УБД, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда, ЦНАП, или в Управление по делам ветеранов.
Ранее мы рассказывали, как изменились государственные гарантии в вопросе трудоустройства УБД.
Также узнавайте, какие льготы могут получить дети военных в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!