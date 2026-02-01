Видео
Главная Финансы Соцгарантии для УБД — 5 видов льгот, которыми пользуются не все

Соцгарантии для УБД — 5 видов льгот, которыми пользуются не все

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:55
Социальный пакет для УБД — что гарантирует государство, кроме скидки на коммуналку
Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащие со статусом УБД, а также их семьи, как правило, пользуются скидками на жилищно-коммунальные услуги. Однако на самом деле это далеко не полный социальный пакет, который гарантирует им государство.

Новини.LIVE рассказывают, на что еще могут рассчитывать участники боевых действий в Украине.



Кто из защитников имеет право на льготы

Вопрос предоставления льгот участникам боевых действий регулируется:

  • законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 № 3551;
  • постановлением Кабинета Министров Украины от 16.02.1994 № 94 "О порядке предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"";
  • решениями органов местного самоуправления о введении дополнительных гарантий для ветеранов войны.

Согласно закону №3551, участникам боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение, принадлежит несколько видов льгот.

Льготы на услуги ЖКУ

Лица со статусом УБД имеют право на 75 % скидку платы за:

  • пользование жильем (квартирная плата);
  • коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение, водоотвод, отопление, вывоз бытовых отходов и т. п.) — в пределах социальных норм;
  • твердое топливо и сжиженный газ (для домов без центрального отопления).

Социальная норма площади жилья, на которую распространяется скидка, составляет 21 м² на каждого льготника и дополнительно 10,5 м² на семью.

Медицинское обеспечение

Участники боевых действий имеют право на:

  • бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов);
  • ежегодное бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию;
  • первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.

Отдельные программы, касающиеся санаторно-курортного лечения или выплаты денежной компенсации путевок, на период военного положения могут быть приостановлены решениями правительства.

Льготы на проезд

Участникам боевых действий принадлежит право на:

  • бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте (кроме такси);
  • бесплатный проезд туда и обратно один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом;
  • или 50 % скидки на проезд железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом один раз в год.

Трудовые и социальные гарантии

Эта группа льгот для УБД включает:

  • 100 % оплату больничных независимо от стажа;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней ежегодно;
  • преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения;
  • преимущественное право на трудоустройство.

Образовательные льготы для детей УБД

Дети участников боевых действий имеют право на:

  • государственную целевую поддержку для получения образования (полная или частичная оплата обучения в государственных и коммунальных учреждениях);
  • первоочередное зачисление в детские сады, школы, учебные заведения;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатное проживание в общежитии во время обучения.

Налоговые и другие соцгарантии

УБД имеют право на:

  • льготы по уплате отдельных налогов и сборов (в соответствии с Налоговым кодексом Украины);
  • льготы на установку квартирных телефонов (оплата 20% тарифа);
  • первоочередное обслуживание в сфере быта, торговли и ЖКХ.

Для получения вышеупомянутых льгот военнослужащему, имеющему удостоверение УБД, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда, ЦНАП, или в Управление по делам ветеранов.

Ранее мы рассказывали, как изменились государственные гарантии в вопросе трудоустройства УБД.

Также узнавайте, какие льготы могут получить дети военных в 2026 году.

военные льготы УБД социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
