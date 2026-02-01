Выплаты военным в феврале — в каких числах придут оклады и доплаты

Военный на боевом задании. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Однако выплаты поступают не одним траншем, а в несколько этапов в разные даты.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах февраля защитникам должны прийти выплаты.

Даты выплат денежного обеспечения военным

В Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащего на портале Министерства обороны Украины говорится, что защитники получают выплаты ежемесячно до 20 числа за прошлый месяц.

Если воинская часть получает средства от государства после этой даты, то финансовому отделу дается три дня, чтобы перечислить их военнослужащим.

Поэтому денежное обеспечение за январь должно поступить защитникам до 20 февраля 2026 года. Если до этой даты деньги на карточки не зачислили, это не считается задержкой.

Однако обычно военнослужащие получают основную часть денежного обеспечения до 15 числа каждого месяца за предыдущий, а боевые, премии и другие доплаты — после 20 числа.

Почему военным задерживают выплаты

Бывают случаи, особенно в начале календарного года, когда защитники не получают деньги в указанные выше даты. В основном это происходит из-за отсутствия средств в бюджете и различных бюрократических процедур.

Кроме того, в начале года происходит переоформление личных дел, финансовых запросов, что также "тормозит" финансирование. Причинами задержки выплат военным также могут быть:

ошибки в запросах на финансирование, которые формируют воинские части;

сбои в работе бухгалтерских программ или платежных сервисов;

потеря или несвоевременное поступление документов.

Интенсивные обстрелы и обострение ситуации с безопасностью в отдельных регионах дополнительно затрудняют функционирование финансовой инфраструктуры, что может вызвать временные задержки или замедление процесса перечисления средств.

