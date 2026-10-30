Карта ПриватБанка на фоне телефона. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" смогут получить денежные компенсации просто за оплату товаров картой банка в офлайн- или онлайн-режиме в одной из сетей продовольственных супермаркетов. Ожидается, что максимальная сумма скидки может достигать 200 грн.



О том, при каких условиях клиенты могут рассчитывать на экономию, рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях ПриватБанк начислит компенсацию

Согласно действующим условиям, клиенты могут получать мгновенные компенсации при покупке товаров, если активируют специальные подписки.

Реклама

В частности, гражданам рекомендуют активировать подписку "Приват Pro" и "Спильна Pro", которая предусматривает ежемесячные специальные предложения от партнера банка "Сильпо" с выгодами, превышающими стоимость подписок.

Такое предложение будет актуально для тех, кто часто пользуется данной торговой точкой. Согласно правилам, клиентам гарантируют:

5% скидки на покупку товаров в "Сильпо" картой ПриватБанка — максимально можно сэкономить 200 грн.

Как клиенты ПриватБанка могут получить компенсации

По данным банка, активировать выгодное предложение и начать получать компенсации можно за несколько шагов в приложении "Приват24". А именно:

Читайте также:

Необходимо зайти в свой профиль;

Открыть "Подписки";

Нажать на пункт "Активируйте выгоды — Сильпо".

Нужно иметь приложение "Сильпо", где необходимо создать аккаунт "Собственный счет". Важно указать один и тот же номер телефона в банке и в "Сильпо".

Также можно воспользоваться скидкой от ПриватБанка на "Кофе с круассаном". Для этого нужно:

Заказать в магазине "Сильпо" кофе и миндальный круассан;

Отсканировать QR-код через приложение "Сильпо" на кассе/самокассе;

Оплатить картой ПриватБанка;

Получить мгновенную скидку в размере 1 грн за каждый товар.

Чтобы получить "Скидку на товары" до 200 грн, необходимо выполнить следующие действия:

Выбрать товары (онлайн или офлайн);

Отсканировать QR-код через приложение "Сильпо" на кассе перед оплатой;

Если покупать онлайн, то указать номер телефона, привязанный к "Личному счету";

Оплатить картой ПриватБанка.

Персональная скидка начисляется автоматически. Однако следует понимать, что она не распространяется на:

акционные товары;

сертификаты;

табачные изделия/аксессуары к ним;

доставку LOKO;

онлайн-заказы с доставкой курьером.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие условия будут действовать для пенсионных карт в ПриватБанке в ноябре. Тарифы и комиссии по-прежнему будут льготными: некоторые услуги будут бесплатными, а некоторые будут стоить минимально. Также для пожилых людей будут доступны различные выгодные предложения и скидки.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в госбанке добавили в приложение "Приват24" открытый банкинг. Речь идет о сервисе, который обеспечит удобное управление деньгами на разных счетах. В частности, можно добавить другие банки и просматривать все балансы и операции. Сейчас доступны счета четырех банков.