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Главная Финансы Пенсионные карты в ПриватБанке: какие условия будут в ноябре

Пенсионные карты в ПриватБанке: какие условия будут в ноябре

Ua ru
29 октября 2026 07:01
Пенсионные счета в ПриватБанке: какие тарифы и ограничения будут действовать в ноябре Новини.LIVE
Пожилой мужчина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" будут действовать отдельные условия обслуживания пенсионных счетов. Для владельцев карт, на которые поступают социальные выплаты, в дальнейшем сохранятся льготные условия, скидки и различные финансовые преимущества. В то же время в следующем месяце предусмотрены определенные ограничения.

О том, какими будут правила для пенсионеров, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Условия для пенсионных карт в ПриватБанке в ноябре

Согласно информации государственного банка, в отношении тарифов и комиссий для пенсионных карт в ноябре по-прежнему будут действовать особые правила. Некоторые услуги не будут предусматривать финансовых сборов, а некоторые будут находиться на минимальном уровне. Кроме того, для клиентов пожилого возраста будут доступны различные выгодные предложения и скидки.

Ожидаются следующие условия для карт для выплат:

  1. Бесплатные операции по зачислению пенсионных средств из Пенсионного фонда;
  2. Отсутствие комиссий при снятии наличных во всех банкоматах страны;
  3. Не предусмотрены тарифы на переводы средств на карты "Универсальная", "Универсальная Gold" или цифровые карты;
  4. Отсутствует комиссия за оплату коммунальных услуг в "Приват24" с карты для выплат (до 5 000 грн и до 15 платежей).

В ноябре клиенты смогут снимать наличные в банкоматах ПриватБанка с лимитом до 20 000 грн в течение трех часов.

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Переводы на карты в зависимости от группы риска будут иметь следующие лимиты:

  • для низкой и средней группы риска — до 100 000 грн в месяц;
  • для высокой группы риска — до 50 000 грн в месяц.

Если потребуется перевести больше, то необходимо будет предоставить банку документы в электронном виде, подтверждающие доходы.

Оформление пенсионных карт в ПриватБанке

Клиенты могут получать пенсионные выплаты через ПриватБанк. В частности, разрешается переводить их из других банков или почты. Такая процедура не предусматривает платы, а комиссия в размере 100 грн взимается только после исчерпания лимита на выдачу шести карт в год. Клиенты могут выбрать доступные карты двух платежных систем со сроком действия четыре года: Visa или Mastercard.

Эта услуга доступна во всех отделениях в максимально упрощенном формате: на оформление пенсии уйдет до 20 минут. Банк самостоятельно передаст пакет документов в ПФУ.

Клиенту необходимо лишь предоставить:

  • паспорт гражданина/ID-карту;
  • идентификационный код;
  • номер телефона, чтобы зарегистрироваться в финансовом приложении и открыть приложение "Приват24".

Валютные лимиты в ПриватБанке в ноябре

Согласно действующим правилам Национального банка, предусмотрены следующие лимиты на операции с валютой:

  • До 200 000 грн в месяц — на покупку иностранной валюты безналичным способом;
  • До 200 000 грн в сутки — на снятие наличных с валютных счетов в стране и за ее пределами;
  • До 200 000 грн — на расчеты за рубежом гривневыми картами;
  • До 200 000 грн в месяц — на переводы в иностранной валюте со счета на счет (SWIFT-переводы);
  • До 500 000 грн в месяц — на расчеты за аренду жилья за пределами страны;
  • До 140 000 грн в месяц — на снятие наличных за рубежом с корпоративных платежных карт;
  • До 400 000 грн в месяц — на расчеты за рубежом корпоративными картами, открытыми в гривне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца года в ПриватБанке действует программа предоставления бонусов клиентам за расходы свыше 15 000 грн. В частности, денежные сертификаты номиналом 1 000 грн и ценные призы (зарядная станция EcoFlow, MacBook, топливо) гарантированы владельцам карт Mastercard.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ПриватБанк запустил новую услугу "АвтоКлик" по оформлению кредитов на транспорт в дистанционном режиме. Сервис не имеет аналогов на рынке. Получить предварительное решение от банка можно за 5 минут. После одобрения достаточно будет подписать документы в смартфоне.

ПриватБанк пенсии банки банковские карты деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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