Переводы в Приват24 — какие проблемы возникают с перечисленными средствами

Переводы в Приват24 — причины проблем с суммами на счетах
В государственном "ПриватБанке" объяснили, почему при наличии средств на счету система может дезинформировать о якобы недостаточных суммах. О такой проблеме рассказали некоторые клиенты банковского учреждения.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.
Проблема с перечисленными средствами в "Приват24"
Как отметил один из клиентов банка, он осуществил переводы между своими картами в мобильном приложении "Приват24". Однако, когда хотел отправить только что полученную сумму, система проинформировала о недостаточной сумме средств.
"Перевел в приложении со своей карты 1 на свою карту 2. Через 5 минут перевожу ту же сумму с карты 2 на карту 1 — пишет, не хватает средств! Надо постоянно перезаходить в приложение, чтобы обновлялся баланс по картам!", — говорится в сообщении.
Объяснение ПриватБанка
Как отметил представитель госфинучреждения, в случае осуществления перевода средств в приложении не стоит спешить. То, что система не видит достаточной суммы для перевода, говорит о том, что просто не успел обновиться баланс.
Для того, чтобы обновить информацию в приложении, необходимо:
- подождать несколько минут после перевода;
- свайпнуть в нем вниз для обновления информации.
"Возможно не обновился баланс, для этого нужна хоть минутка. И перезаходить не нужно, просто сделайте свайп вниз, чтобы информация обновилась и выполняйте необходимую операцию", — пояснили в банке.
Что еще нужно знать о переводах в ПриватБанке
Клиенты могут получить кэшбэк за осуществление международных переводов через мобильное приложение "Приват24". Такие финансовые выгоды доступны владельцам карт Mastercard.
Любой международный перевод автоматически присоединится к розыгрышу кэшбэка от 250 до 50 тыс. грн в феврале. Также можно стать обладателем суперприза в 100 тыс. грн.
Ранее мы писали, что в ПриватБанке некоторые клиенты должны перевыпустить пластиковые карты. Если срок действия у них завершился, то ими можно будет не везде выполнять операции, несмотря на продление действия.
Еще сообщали, что клиенты ПриватБанка могут платить меньше за некоторые международные переводы. В финучреждении предупредили, что сниженные тарифы будут актуальны до конца марта этого года.
