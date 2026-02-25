Переводы в Приват24 — какие проблемы возникают с перечисленными средствами

Банковское учреждение и приложение. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" объяснили, почему при наличии средств на счету система может дезинформировать о якобы недостаточных суммах. О такой проблеме рассказали некоторые клиенты банковского учреждения.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Проблема с перечисленными средствами в "Приват24"

Как отметил один из клиентов банка, он осуществил переводы между своими картами в мобильном приложении "Приват24". Однако, когда хотел отправить только что полученную сумму, система проинформировала о недостаточной сумме средств.

"Перевел в приложении со своей карты 1 на свою карту 2. Через 5 минут перевожу ту же сумму с карты 2 на карту 1 — пишет, не хватает средств! Надо постоянно перезаходить в приложение, чтобы обновлялся баланс по картам!", — говорится в сообщении.

Объяснение ПриватБанка

Как отметил представитель госфинучреждения, в случае осуществления перевода средств в приложении не стоит спешить. То, что система не видит достаточной суммы для перевода, говорит о том, что просто не успел обновиться баланс.

Для того, чтобы обновить информацию в приложении, необходимо:

подождать несколько минут после перевода;

свайпнуть в нем вниз для обновления информации.

"Возможно не обновился баланс, для этого нужна хоть минутка. И перезаходить не нужно, просто сделайте свайп вниз, чтобы информация обновилась и выполняйте необходимую операцию", — пояснили в банке.

Что еще нужно знать о переводах в ПриватБанке

Клиенты могут получить кэшбэк за осуществление международных переводов через мобильное приложение "Приват24". Такие финансовые выгоды доступны владельцам карт Mastercard.

Любой международный перевод автоматически присоединится к розыгрышу кэшбэка от 250 до 50 тыс. грн в феврале. Также можно стать обладателем суперприза в 100 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке некоторые клиенты должны перевыпустить пластиковые карты. Если срок действия у них завершился, то ими можно будет не везде выполнять операции, несмотря на продление действия.

Еще сообщали, что клиенты ПриватБанка могут платить меньше за некоторые международные переводы. В финучреждении предупредили, что сниженные тарифы будут актуальны до конца марта этого года.