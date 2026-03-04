В ПриватБанке заработают новые правила переводов с карты на карту — дата

ПриватБанк, приложение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" изменятся условия для международных переводов с картами Mastercard. Уже с 5 апреля текущего года за осуществление таких операций банк больше не будет начислять компенсации, предусмотренные на период действия специального предложения.

Что нужно знать о переводах в ПриватБанке

По обнародованным данным, клиенты госфинучреждения не смогут претендовать на начисление ежемесячного кэшбэка за осуществление международных переводов с картами Mastercard. Последний розыгрыш денежных призов среди участников акционной программы проведут в апреле 2026 года.

В то же время, переводы, сделанные в течение марта, дадут шанс стать владельцем приза в размере от 250 до 50 тыс. грн, а также суперприза в 100 тыс. грн, который разыграют в конце программы.

"Осуществляйте международные P2P-переводы в Приват24 по сниженному тарифу от 1% и превращайте каждый перевод в шанс выиграть кэшбэк. Каждый международный P2P-перевод с картой Mastercard от ПриватБанка автоматически участвует в розыгрыше", — говорится в сообщении.

При этом не предусматривается ограничений на общий размер кэшбэка, на который будет иметь право один участник за период действия программы.

Как воспользоваться выгодными условиями переводов

По информации финучреждения, клиенты могут принять участие в розыгрыше финансовой выгоды, соблюдая несколько правил при осуществлении международного перевода с карты на карту:

Необходимо быть совершеннолетним клиентом; Иметь идентификационный код; Быть владельцем активной карты Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат/Универсальная/Универсальная Gold/премиальные карты); Получить или отправить международный р2р-перевод на или с карты Mastercard.

По правилам, все международные переводы автоматически примут участие в розыгрыше компенсаций.

Другие нюансы переводов в "Приват24"

Как отметили в банке, осуществить международный перевод разрешается исключительно с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Сумма может составлять даже 1 доллар или 1 евро (в эквиваленте), а максимальный размер может достигать 100 тыс. грн (эквивалент).

В частности, клиенты банка могут приобрести валюту для перевода на зарубежную карту Mastercard в "Приват24" в режиме онлайн.

Для этого нужно иметь валютную карту Mastercard в кошельке, а при отсутствии — дистанционно открыть валютную Digital карту.

Какие действуют тарифы на переводы в ПриватБанке

Клиенты могут осуществлять международные переводы с картой Mastercard в приложении или на портале "Приват24" по сниженному тарифу. Предусмотрены следующие комиссии:

в 1% вместо 1,5% — за перевод с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от Привата;

в 1% вместо 2% — с валютной карты Mastercard на зарубежную карту Mastercard (минимум 50 грн).

Ранее мы сообщали об актуальных ограничениях на операции с наличными в ПриватБанке в марте 2026 года. Известно, какую допускают сумму к снятию через банкоматы, кассы и другие каналы.

Еще писали, что некоторые клиенты ПриватБанка должны заменить старые пластиковые карты. Если срок действия завершился, будут предусмотрены ограничения на ряд финансовых операций.