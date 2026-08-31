Надбавка к пенсии 2 595 грн: что должны сделать украинцы до 30 сентября

Пожилые люди на улице. Фото: Новини.LIVE

До 30 сентября 2026 года у украинцев есть время для обновления данных, позволяющих претендовать на начисление Пенсионным фондом Украины (ПФУ) ежемесячной финансовой государственной поддержки к пенсии в размере 2 595 грн. Граждане должны своевременно обратиться во временную комиссию, если были утрачены документы или отсутствуют данные в государственных реестрах и информсистемах.

О том, кто может получить надбавку, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какую прибавку к пенсии можно оформить до 30 сентября

Соответствующие госгарантии по начислению дополнительной надбавки к пенсии в размере прожиточного минимума утверждены законом 4695-IX "О Госбюджете-2026".

Согласно информации правительства, рассчитывать на назначение дополнительной суммы средств при отсутствии документальных данных и в случае их обновления могут граждане, проживавшие на территориях, отнесенных к радиационно загрязненным зонам безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, в следующие периоды:

по состоянию на 26 апреля 1986 года;

к 1 января 1993 года.

В 2026 году Кабмин дал больше прав гражданам, которые до этого из-за определенных ограничений не могли получить выплаты. В рамках пилотного проекта, утраченные соответствующие сведения можно до 30 сентября внести в реестры тергромад. Спецкомиссии должны утвердить факт проживания, даже если таких данных в реестрах и документах до этого не было.

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Восстановить сведения и получить выплаты могут граждане, фактически проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, однако не имели документального подтверждения соответствующего факта в связи:

С утратой паспорта гражданина; Отсутствием по неизвестным причинам данных в Едином госдемографическом реестре; Невнесением информации в базу Госмиграционной службы.

У украинцев есть время подтвердить право на назначение доплат в случае изменения адреса проживания/жительства совместно с родителями.

В правительстве объяснили, что предоставив право на доплату к пенсии людям, которые документально не могут воспользоваться им из-за отсутствия или неполноты данных в информсистемах, таким образом стремятся вернуть справедливость.

Куда обращаться за назначением доплаты и суммы

Согласно новым условиям, для оформления соответствующих надбавок в рамках проекта по внесению таких данных в реестры тергромад гражданам нужно обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА).

На обновление сведений предоставлено время до 30 сентября 2026 года.

В правительстве считают, что такой подход расширит права по вопросу господдержки пенсионеров, имеющих статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2026 году размер доплаты для граждан, проживающих в радиационно загрязненных зонах, равен 2595 грн (уровню прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что сентябрьские ПФУ начислит спецнадбавки к пенсиям для украинок. Речь идет о выплате 35% минимальной пенсии. Такие начисления возможны, если есть особые награды перед страной. Надбавку предоставят отдельно к базовому размеру пенсии по возрасту или пенсии по инвалидности.

Еще Новини.LIVE писали, кому в сентябре начислят повышенный размер минимальной пенсионной выплаты. Сумма будет в почти пять раз больше стандартной выплаты минимальной пенсии в 2 595 грн. Предусмотрен специальный подход в исчислении соответствующих пенсий. Речь идет о государственных гарантиях для тех, кто имеет особый статус.