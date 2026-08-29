Право на льготную пенсию: как исправить ошибку в трудовой книжке и подтвердить стаж в 2026 году

Трудовая книжка. Фото: УНИАН

Ошибка или отсутствие записи в трудовой книжке могут затруднить оформление льготной пенсии, но не лишают человека права на нее. Если документ не содержит необходимых сведений, специальный стаж можно подтвердить другими документами. Если же предприятие уже ликвидировано и правопреемника нет, также есть выход.

Об этом рассказала юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Почему ПФУ может не зачесть льготный стаж

В ПФУ могут возникнуть вопросы к записям в трудовой книжке, если, например:

название должности отличается от указанного в соответствующем Списке;

в документах отсутствует информация об аттестации рабочего места;

отсутствует номер приказа;

есть ошибка в дате;

неправильно указано название предприятия;

запись сделана с нарушениями.

В такой ситуации важно отличать ошибку в документе от отсутствия самого права на льготную пенсию. Если характер работы соответствует условиям, дающим право на льготный стаж, отсутствующие сведения можно подтвердить дополнительными документами.

Когда поможет уточняющая справка

Если в трудовой книжке отсутствует информация, подтверждающая право на льготную пенсию, можно получить уточняющую справку от предприятия, учреждения, организации или их правопреемника.

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В ней должны быть указаны:

периоды работы, которые засчитываются в льготный стаж;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

соответствующий раздел, подраздел и пункт Списка;

название или номер Списка, к которому относится работа;

первичные документы, на основании которых выдана справка.

То есть такой справки недостаточно лишь для подтверждения того, что человек когда-то работал на предприятии. Документ должен показывать, какую именно работу он выполнял и почему этот период можно зачесть в льготный стаж.

Что можно проверить по справке ОК-5

Еще одним источником информации о страховом стаже и заработке является справка ОК-5. Она содержит данные о страховом стаже, заработке, с которого уплачивались взносы, и суммах страховых взносов. Справка формируется за периоды, начиная с 2000 года.

Данные в систему персонифицированного учета передает работодатель. Именно он в отчетности указывает соответствующие сведения о работниках, в частности коды специального стажа. В дальнейшем эта информация попадает в Реестр застрахованных лиц и отражается в ОК-5. Поэтому проверить ОК-5 стоит заранее, особенно если человек рассчитывает на льготную пенсию.

Если предприятие уже ликвидировано

Отдельная процедура действует для случаев, когда предприятие прекратило работу и правопреемника нет. Тогда льготный стаж подтверждает специальная комиссия, созданная при главном управлении Пенсионного фонда. Для этого человек подает заявление и документы, которые могут подтвердить период работы.

В частности, могут понадобиться:

трудовая книжка;

документы о ликвидации предприятия;

архивные справки;

справка о заработной плате;

документы об аттестации рабочих мест;

документы о переводе на другую работу;

документы о работе с неполным рабочим днем или отпусках без сохранения заработной платы;

другие документы, подтверждающие выполнение работы, дающей право на льготы.

Документы требуются, прежде всего, в тех случаях, когда необходимых сведений нет в информационных системах Пенсионного фонда или в них имеются расхождения.

Можно ли подтвердить стаж с помощью свидетелей

Здесь важно различать обычный страховой стаж и специальный льготный стаж. При отсутствии документов в связи с ликвидацией предприятия или отсутствием архивных данных общий страховой стаж в предусмотренных законом случаях может подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют документы о своей работе за соответствующий период.

В то же время специальный льготный стаж свидетелями не подтверждается. Если предприятие ликвидировано без правопреемника, для подтверждения именно льготного стажа применяется процедура через специальную комиссию ПФУ.

Ранее Новини.LIVE писали, что ПФУ может потребовать от пенсионеров вернуть переплату, но платить придется не всегда. Если ошибку допустил сам фонд или другой госорган, а человек действовал добросовестно, требование можно обжаловать. Зато сокрытие важных изменений или предоставление недостоверных документов может стать основанием для возврата средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, как получить пенсию умершего родственника. Деньги выплачиваются за месяц смерти включительно, если вовремя обратиться в ПФУ и подтвердить право на них. Для этого понадобятся документы о смерти, родстве и совместном проживании.