Максимальная пенсия: какие категории получат 25 950 грн в сентябре

Мужчины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине несколько категорий граждан получат право на максимальный уровень пенсионного обеспечения, ограниченный десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц и понижающими коэффициентами. Известно, кто и какие суммы, рассчитанные по специальным формулам, сможет получить в следующем месяце.

Об особенностях начисления максимальных выплат в сентябре рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому из украинцев начислят самые высокие пенсии в сентябре

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), нормы украинского законодательства дают возможность получать высокие пенсии только тем, кто выполнял исключительную работу в период активной трудовой деятельности. Самые высокие выплаты предоставляются работникам, труд которых сопряжен с повышенным риском для жизни и здоровья, был связан со службой в силовых органах или государственных учреждениях.

Расчет максимальных сумм производится в соответствии со специальными законами, которые не подпадают под общую формулу определения традиционной пенсии по возрасту. Такое право имеют несколько категорий населения:

Судей — в соответствии с законом "О судебной системе и статусе судей"; Прокуроров — в рамках закона "О прокуратуре"; Ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС — в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС"; Военнослужащих, сотрудников полиции, Службы безопасности, Госбюро расследований — в рамках закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"; Госслужащих — до реализации пенсионной реформы, начавшейся в 2017 году.

В этом году по-прежнему действует ограничение на специальные пенсии для некоторых категорий граждан, оформивших их с 2017 года (в рамках реформы). Речь идет о народных избранниках, ученых, дипломатах. С того года пенсионные выплаты им назначаются по стандартным нормам в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В то же время те категории граждан, которые получали "спецпенсии" до 2017 года, имеют право на высокие выплаты.

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Согласно правилам, максимальная пенсия в Украине не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году речь идет о сумме 25 950 грн, ведь показатель вырос до 2 595 грн.

Также в сентябре продолжат действовать ограничения на максимальные суммы для тех, у кого они превышают 25 950 грн. Такие лимиты были установлены на время военного положения.

Какие ограничительные коэффициенты предусмотрены для высоких пенсий

В рамках закона "О госбюджете на 2026 год" максимальные пенсии ограничены определенными рамками, однако это требование не касается тех, кто защищал родину от российской агрессии или участвовал в обороне с 2014 года.

Понижающие коэффициенты установлены на суммы, превышающие десять прожиточных минимумов. А именно:

0,5 (50 %) — на сумму, превышающую 10 прожиточных минимумов, но не больше 11;

0,4 (40 %) — на часть суммы, превышающую 11 минимумов, но не выше 13;

0,3 (30 %) — на сумму, превышающую 13 минимумов, но не больше 17;

0,2 (20 %) — на часть суммы, превышающую 17 прожиточных минимумов, но не выше 21;

0,1 (10%) — на сумму, превышающую 21 прожиточный минимум.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на получение пенсионной помощи в размере 10 020 грн. Как пояснили в Министерстве по делам ветеранов, выплаты в таком размере начисляются членам семей военных, погибших или пропавших без вести при защите Украины от агрессии РФ. В частности, семьям, где помощь предоставляется на двух или более человек, а также на двух и более детей погибшего, сумму поддержки весной увеличили.

Еще Новини.LIVE писали, что ПФУ в сентябре начислит пожилым гражданам различные надбавки, доплаты и повышения, которые будут зависеть от определенных законов. Всего предусмотрено около десяти выплат, а для получения некоторых из них потребуется подать заявление. В частности, некоторым будут предоставлены доплаты в размере 5 700 грн и 2 595 грн.