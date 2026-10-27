Военнослужащий в форме. Фото: УНИАН

В Украине денежное довольствие военнослужащего в тыловой части зависит от должности, воинского звания, стажа службы, надбавок и премий. При общей сумме начислений 32 599,23 грн после удержания военного сбора солдат на небоевой должности получит 32 110,24 грн. Компенсацию налога на доходы физических лиц рассчитывают отдельно.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Из чего складывается выплата военному в тылу

На условном примере Минобороны показало, как рассчитывается денежное довольствие солдата на небоевой должности. У него 8-й тарифный разряд и стаж от одного до пяти лет.

В данном случае надбавки за работу в условиях режимных ограничений нет. Надбавка за особенности прохождения службы составляет 65%.

Также в расчете учтено, что месяц имеет 31 календарный день.

При таких условиях основная сумма денежного довольствия составляет 22 599,23 грн.

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В нее входят:

должностной оклад — 3 080 грн;

оклад по воинскому званию — 530 грн;

надбавка за выслугу лет — 902,50 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 0 грн;

надбавка за особенности прохождения службы — 2 933,13 грн;

премия — 15 153,60 грн.

Таким образом, общая сумма основного денежного обеспечения по приведенному примеру составляет 22 599,23 грн.

Когда военному начисляют еще 10 тысяч гривен

Помимо основного денежного обеспечения, в расчете учтено дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн. Оно предусмотрено за выполнение обязанностей военной службы.

Чтобы получить эту выплату в полном размере, военнослужащий должен выполнить установленные законодательством требования в течение соответствующего месяца.

С учетом дополнительного вознаграждения общая сумма начислений составляет 32 599,23 грн. Расчет выглядит следующим образом:

22 599,23 грн + 10 000 грн = 32 599,23 грн.

Сколько денег военнослужащий получит после удержания налогов

В приведенном примере военнослужащий не освобожден от уплаты военного сбора. Все указанные выплаты учитываются при его расчете.

При ставке 1,5% военный сбор составит 488,99 грн. Сумма определяется исходя из общей суммы начислений:

32 599,23 грн × 1,5% = 488,99 грн.

После удержания военного сбора сумма к выплате составит 32 110,24 грн. Это можно проверить по следующему расчету:

32 599,23 грн − 488,99 грн = 32 110,24 грн.

Итак, при указанных условиях военнослужащий получит 32 110,24 грн. Компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) рассчитывают отдельно в соответствии с установленным порядком.

Важно учитывать, что приведенные суммы премий и надбавок относятся к конкретному условному примеру. Реальный размер денежного обеспечения зависит от установленных выплат, соответствующих приказов и наличия оснований для их начисления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие могут получить единовременную денежную помощь в размере до 33 тысяч гривен. Сумма выплаты зависит от категории военного состава и ряда других показателей. При этом право на эти средства имеют не все военные.

Также Новини.LIVE писали о том, что будет с выплатами военным в 2027 году. Государство пока не располагает достаточными финансовыми ресурсами даже для покрытия всех потребностей 2026 года. В то же время увеличение денежного довольствия военных остается одним из приоритетов власти.