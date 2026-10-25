Военные на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В 2026 году военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер равен месячному денежному обеспечению, однако выплата назначается только при наличии оснований. Право на поддержку, в частности, имеют военнослужащие после ранения, а также при определенных обстоятельствах, связанных с лечением.

О порядке оформления выплаты разъяснили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Какую сумму материальной помощи могут получить военнослужащие

В 2026 году размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов составляет месячное денежное довольствие военнослужащего. Эту выплату предоставляют один раз в год при наличии предусмотренных законодательством оснований.

При расчете учитываются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, на которые военнослужащий имеет право.

Вознаграждения в расчет не включаются. Сумма определяется с учетом выплат, причитающихся военнослужащему на день подписания приказа о назначении материальной помощи.

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Кто имеет право на выплату в 2026 году

Материальную помощь можно получить один раз в течение года, если возникло хотя бы одно из определенных оснований.

Право на нее, в частности, имеют:

военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения, контузии, травмы или увечья при защите Украины;

семьи военнослужащих, которые находятся в плену, стали заложниками, были интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести, за исключением случаев добровольной сдачи в плен;

военнослужащие, у которых соответствующие обстоятельства возникли в 2026 году или в декабре 2025 года, если тогда они не воспользовались правом на пособие.

В то же время принадлежность к одной из категорий сама по себе не всегда означает автоматическое назначение выплаты. Необходимо подтвердить соответствующее основание и пройти процедуру оформления.

При каких обстоятельствах назначается материальная помощь

Основанием для выплаты могут служить сложные жизненные обстоятельства, связанные со здоровьем или семьей военнослужащего.

В частности, помощь может быть назначена в случае:

смерти самого военнослужащего или его ближайших родственников — мужа или жены, детей, родителей;

рождения или усыновления ребенка;

ухудшения состояния здоровья военнослужащего или его ближайших родственников, подтвержденного медицинскими документами.

Отдельно предусмотрены обстоятельства, связанные с тяжелыми заболеваниями, ранениями и длительным лечением. К ним относятся:

заболевание военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИДом или вирусным гепатитом В или С;

лечение, реабилитация или отпуск для лечения после ранения или заболевания, связанного с защитой Украины, продолжительностью более 30 дней, если требуются сложное лечение, протезирование, трансплантация или постоянный уход;

онкологическое заболевание военнослужащего или его близких, требующее хирургического вмешательства, лучевой или химиотерапии;

ранение, контузия, травма или увечье, полученные при выполнении боевых задач в период военного положения;

тяжелые травмы супруги или супруга, детей или родителей военнослужащего в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.

Как военнослужащему оформить материальную помощь

Чтобы получить выплату, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника. К рапорту прилагаются документы, подтверждающие основание для назначения материальной помощи.

После рассмотрения обращения командир принимает решение и издает соответствующий приказ. Выплата производится в пределах средств, предусмотренных фондом денежного обеспечения воинской части.

Для военнослужащих, которые до мобилизации или поступления на военную службу работали в бюджетных учреждениях, действует дополнительное условие. Материальную помощь им могут назначить, если по прежнему месту работы в течение этого же года аналогичную выплату не начисляли.

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