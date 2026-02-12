Выплаты от NRC — кто сможет зарегистрироваться в программе помощи в феврале

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

С понедельника, 16 февраля, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине откроет регистрацию в программе по предоставлению денежной помощи. Выплаты смогут оформить граждане, которые будут отвечать критериям уязвимости.

Об этом сообщила пресс-служба организации, передают Новини.LIVE.

Кто сможет зарегистрироваться в программе помощи от NRC

Как отмечают в пресс-центре, Норвежский совет по делам беженцев будет рассматривать домохозяйства для предоставления денежной помощи, в зависимости от следующих критериев уязвимости:

Семья проживает на территории, где продолжаются боевые действия; Граждане были вынуждены покинуть свой дом из-за войны; Семья вернулась на освобожденные территории.

NRC является гуманитарной организацией, которая стремится оказать помощь тем, кто в ней нуждается больше всех. Однако из-за ограниченного финансирования приоритет предоставят тем, кто проживает в районах, пострадавших от войны, или является внутренне перемещенными лицами с соответствующих территорий.

В организации сообщили, что все заявки будут подлежать проверке, во время которой будут оценивать уровень социально-экономической уязвимости. Такой подход поможет определить, кто из заявителей нуждается в помощи больше всего, и справедливо распределить средства.

"К сожалению, ресурсы NRC ограничены, поэтому мы не можем оказать помощь всем, кто в ней нуждается... Если вы уже получали денежную помощь от NRC ранее, вы все равно можете подать заявку снова. Однако домохозяйства, которые получили помощь от NRC или других гуманитарных организаций менее чем полгода назад, могут быть исключены из рассмотрения", — пояснили в пресс-службе.

Среди важных требований — заявители должны находиться на территории Украины.

Как и когда можно будет подать заявку на выплаты

Граждане, которые соответствуют критериям уязвимости, и желающие получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев, смогут подать заявки 16 февраля. Онлайн-регистрацию откроют в 12:00 (по киевскому времени). Подавать запросы на выплаты можно будет до 25 февраля 12:00.

Организаторы отмечают, что важно корректно заполнять форму и загружать качественные фотографии документов или скриншоты с мобильного приложения "Дія". В частности, фотографии должны быть четкими, цветными, горизонтальными, а скриншоты должны содержать все необходимые данные.

При этом NRC не запрашивает информацию о банковских картах, PIN-кодах или CVV.

В 2025 году в рамках программы NRC в Украине оказала помощь для более чем 169 тыс. граждан. Во время новой волны программы планируют оказать помощь около 79 тыс. человек.

Государственная поддержка ВПЛ

Также в 2026 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на государственную помощь. В частности, в этом году выросли показатели для соцстандартов, а потому переселенцы будут по-новому получать помощь на проживание:

начисление продлят еще на полгода при условии, что совокупный среднемесячный доход на одного члена семьи не будет превышать четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность (один минимум равен 2 595 грн);

граничный доход для получения выплат ВПЛ — 10,38 тыс. грн.

Ранее писали, что UNHCR снова регистрирует для участия в программе помощи жителей одного из городов на Сумщине. Средства предоставят только нескольким категориям населения, в частности пенсионерам.

Также сообщалось, что в феврале Каритас предоставит финансовую помощь на холодный сезон. Выплаты будут доступны только в одной из громад размере 19,4 тыс. грн.