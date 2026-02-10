Поддержка от Италии — где доступна пожилым людям и лицам с инвалидностью в феврале

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

В одной из украинских областей одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью могут получить денежную помощь по проекту V.I.T.A.L. от международной благотворительной организации "Каритас Украины". Также предусматривается предоставление других видов поддержки.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию представительства БО "Каритас Украины" в Харькове.

Что предусматривает проект помощи V.I.T.A.L. от Каритас

Как отмечается, в феврале 2026 года проект "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)" реализуют в Харьковской области. Он стал возможным благодаря международной поддержке.

"Начинает работу проект "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)", который внедряется Каритасом Харьков в сотрудничестве с Каритасом Украины и Каритасом Италии при финансовой поддержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в области развития (AICS)", — говорится в сообщении.

Целью соответствующего проекта является предоставление доступа для уязвимых категорий граждан региона к базовым медицинским, психосоциальным и социальным сервисам, к средствам к существованию в громадах, пострадавших от войны.

Проект V.I.T.A.L предусматривает разноплановую помощь: от психологической до финансовой. А именно:

предоставление домашнего ухода;

доступ к телемедицине (дистанционные консультации с врачами);

бесплатная аренда реабилитационного оборудования;

психосоциальная поддержка;

ваучеры на медикаменты и реабилитационную технику;

агрогранты;

многоцелевая денежная помощь.

Кто и как может обратиться за помощью

Сейчас продолжается регистрация на оказание помощи по уходу на дому для людей уязвимых групп. На поддержку могут рассчитывать граждане, которые не имеют подобных услуг от госучреждений и есть одна из уязвимостей:

одинокий человек старшего возраста;

гражданин с инвалидностью;

маломобильный человек с тяжелыми болезнями, требующий посторонней помощи.

Для того, чтобы зарегистрироваться и получить дополнительную информацию по другим видам помощи в регионе, можно обратиться на горячую линию: 0-800-336-734.

Другие гуманитарные инициативы для помощи жителям Харьковщины

Также в феврале в Харьковской области доступна финансовая помощь от БФ "Право на защиту".

Приобщиться к программе на сайте фонда могут семьи при условии отсутствия аналогичной денежной помощи от других организаций в течение последних трех месяцев, наличия статуса внутренне перемещенного лица с доходом, не превышающим 6,3 тыс. грн на каждого в месяц.

Реализация проекта под названием "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" стала возможна благодаря поддержке правительства США.

Ранее мы рассказывали, что УВКБ ООН принимает заявки на финансовую помощь в Одессе. Получить средства могут только уязвимые категории граждан.

Также сообщалось, что Общество Красного Креста предоставляет финансовые гранты в одной из прифронтовых областей. Приобщиться к программе могут семьи с уровнем дохода на каждого до 20 тыс. грн.