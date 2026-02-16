Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев — кто может подать заявки в феврале

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, принадлежащие к уязвимым категориям, могут подать заявку для участия в программе денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Организация с 16 февраля 2026 года снова откроет регистрацию на выплаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, информируют Новини.LIVE.

Правила предоставления помощи от Норвежского совета по делам беженцев

По информации гуманитарной организации, домохозяйства смогут получить финансовую поддержку от Норвежского совета по делам беженцев при наличии критериев уязвимости.

Как отмечают организаторы, средства предоставят тем, кто в них нуждается больше всего. В связи с ограниченным финансированием в приоритете будут те, кто живет в районах, пострадавших от войны, или является переселенцами оттуда.

На этот раз выплаты смогут получить:

Семьи, которые до сих пор проживают на территориях, где происходят боевые действия; Домохозяйства, которые оставили дома из-за войны; Семьи, которые вернулась на деоккупированные территории.

В организации сообщили, что все заявки будут тщательно проверять на предмет социально-экономической уязвимости. При этом домохозяйства, которые получали денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев ранее, смогут подать заявку повторно. Однако те, кто получал помощь за последние полгода, могут быть исключены из списка на рассмотрение.

Среди важных требований — претенденты на выплаты должны проживать на территории Украины.

Как зарегистрироваться в программе помощи

По информации пресс-службы Норвежского совета по делам беженцев, онлайн-регистрация откроется в 12:00 (по Киеву). Граждане, которые соответствуют критериям уязвимости, смогут подавать запросы на выплаты до 25 февраля 12:00.

При заполнении формы необходимо вносить корректные данные и загружать качественные фото документов/скриншоты в приложении "Дія" (должны быть четкие, цветные, горизонтальные, а скриншоты должны содержать всю необходимую информацию).

В организации отметили, что не запрашивают данные о банковских картах, PIN-кодах, CVV.

"Подача заявки не означает, что вы автоматически отобраны для получения денежной помощи. NRC тщательно проверяет заявки, чтобы оказать помощь наиболее уязвимым категориям населения. Пожалуйста, имейте в виду, что любые ошибки в процессе подачи заявки могут привести к отмене или задержке ее пересмотра", — говорится в сообщении.

Господдержка внутренних переселенцев

Также в этом году внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на господдержку. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере:

2 000 грн — для взрослых;

3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь автоматически продлевают на шесть месяцев для уязвимых категорий и тех, чей среднемесячный доход не превышает 10,38 тыс. грн на человека (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Ранее мы писали, что 16 февраля УВКБ ООН принимает заявки на финпомощь от жителей еще одной из прифронтовых громад. Средства получат уязвимые группы населения, в частности пенсионеры.

Также сообщалось, что в феврале можно получить помощь от "Caritas-Spes Ukraine". Домохозяйствам предоставят гранты в более чем 33 тыс. грн.