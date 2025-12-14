Сколько платят за больничные в 2025 году — детали

Врач разговаривает с пациенткой. Фото: Новини.LIVE

В Украине работники, у которых ухудшается состояние здоровья, из-за чего они не могут выполнять свои обязанности, могут оформить больничный. К тому же им выплачивают финансовое пособие по временной нетрудоспособности.

Оплата больничных от стажа

Размер выплат в 2025 году, как объяснили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области, зависит от средней зарплаты и приобретенного страхового стажа. Помощь рассчитывается в процентах:

на 50% от средней зарплаты могут рассчитывать работники, у которых стаж составляет до 3 лет;

на 60% — со стажем 3 трех до 5 лет;

на 70% — со стажем от 5 до 8 лет.

Больничные в размере 100% получают те граждане, которые приобрели более 8 лет страхового стажа.

Если за последний год, до наступления страхового случая, у работника есть меньше, чем 6 месяцев страхового стажа, тогда больничные будут считать по фактической зарплате, с которой были уплачены взносы.

При этом сумма пособия не может быть больше выплаты, рассчитанной из минимальной заработной платы.

О чем еще стоит знать

Напомним, весной 2025 года в Украине разрешили оформлять больничные и получать выплаты гражданам, которые являются предпринимателями или работают по совместительству. Так, застрахованным украинцам разрешили выплачивать пособие, по временной нетрудоспособности, по беременности, по родам.

Ранее мы объясняли, как оплачиваются больничные во время мобилизации. За нетрудоспособность бойцы получают выплаты от воинской части. Также мы писали, для кого из украинцев изменились правила для выплат больничных.