Зарплата для бронирования в 2026 году — какие будут требования

Зарплата для бронирования в 2026 году — какие будут требования

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 14:30
Зарплата для права на бронирование — сколько нужно будет получать в 2026 году
Работник на предприятии. Фото: Freepik

В Украине требования к размеру заработной платы для бронирования от мобилизации претерпят изменения с января 2026 года. В связи с новым уровнем минимального дохода некоторые из граждан могут потерять соответствующий статус.

Такие изменения утверждены законом о Госбюджете-2026.

Читайте также:

Как изменятся требования к зарплате для бронирования в 2026 году

Согласно правилам бронирования военнообязанных работников (п. 8 Порядка бронирования постановления правительства №233), размер заработной платы является одним из ключевых условий в праве на соответствующий статус.

В 2025 году размер дохода забронированного работника должен быть равен не менее 20 тыс. грн. По нормам, у граждан, работающих на критически важных предприятиях и в учреждениях, которые входят в список на бронирование, ежемесячный уровень зарплаты в течение отсрочки от призыва должен быть не ниже минимальной зарплаты в стране и умноженной на коэффициент 2,5 (8 тыс. грн × 2,5).

Согласно новым показателям в госбюджете на следующий год, с 1 января минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн. В связи с этим для получения бронирования уже нужно будет иметь доход не менее 21,6 тыс. грн. В сумму зарплаты могут включаться, кроме оклада, другие доплаты.

В то же время, предприятие может потерять статус критического, если у других незабронированных работников зарплата будет меньше показателя в 21,6 тыс. грн, ведь еще среди требований — уровень среднемесячной зарплаты всех работников, который не может быть меньше вышеуказанной суммы.

Новый подход в бронировании работников

В конце года правительство изменило подход в бронировании работников, усилив контроль за лимитом на предприятиях. Его превышение может привести к потере статуса критически важного и аннулировать все отсрочки от мобилизации.

Также граждан, нарушивших правила воинского учета, наделили правом бронирования от мобилизации. Срок брони не сможет превышать 45 календарных дней с момента подписания трудового договора.

Ранее мы писали, что с января изменятся правила трудоустройства людей с инвалидностью. Работодатели, которые не придерживаются норматива, будут вынуждены делать специальные взносы.

Также мы рассказывали, что педагоги с нового года будут получать на 30% выше зарплаты. С сентября повысится еще на 20%, в целом показатель вырастет на 50% в 2026 году.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
