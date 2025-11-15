Выплата Зимней поддержки в ПриватБанке — выплатят ли помощь на карту Национального кэшбэка

Купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE

По 1 тысяче гривен по программе "Зимняя поддержка" в 2025 году клиентам ПриватБанка могут начислить на карту "Национальный кешбек". Оформить выплату нужно в мобильном приложении Дія.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как получить деньги на карту "Национальный кешбек" в Дії

Чтобы подать заявку в Дії, нужно:

выбрать в разделе "Сервисы" — "Помощь от государства" услугу "Зимняя Поддержка";

заполнить данные;

указать карту "Национальный кешбек" ПриватБанка.

В банке отмечают, что воспользоваться таким форматом оформления помощи смогут те граждане, которые находятся в Украине и получили карту "Национальный кэшбек".

"Открыть специальную цифровую карту "Национальный кэшбек" можно бесплатно в Приват24 за несколько кликов", — говорится в сообщении.

Денежную помощь, которая является одноразовой, люди смогут потратить до 30 июня 2026 года на свои определенные нужды, такие как: на коммунальные услуги, на лекарства, на книги и так далее.

При этом "Зимняя поддержка" предоставляется не только взрослым, но и детям. Так, один из родителей сможет заказать через Дію выплату на собственную карту "Национальный кешбек" для каждого своего ребенка.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, кроме Дії, получить деньги по программе "Зимняя поддержка" можно будет и на Укрпоште. Известно, что в отделениях 1 тысячу гривен начислят пенсионерам и другим получателям соцпомощи вместе с пенсией или социальной выплатой.

Другие граждане, которые не пользуются Дієй, смогут с 18 ноября до 24 декабря включительно подать заявку на выплату денег на Укрпоште. Надо только подготовить пакет документов: паспорт, идентификационный код, справку, подтверждающую статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи; документ, удостоверяющий личность опекуна и подтверждающий его назначение.

Ранее стало известно, что Кабмин решил сократить ряд социальных программ, чтобы профинансировать выплату 1 тысячи гривен 11 миллионам украинцев в рамках "Зимней поддержки". Также мы рассказывали, что часть граждан получит более 19 тысяч гривен помощи на зиму от Эстонского совета по делам беженцев (ERC). Известно, кому начислят деньги.