Выплаты от Франции: для кого доступна помощь в 7 украинских регионах

В 2026 году в ряде украинских регионов доступна денежная помощь от французской гуманитарной организации Acted на покрытие базовых потребностей. Воспользоваться возможностью могут только те, кто относится к социально уязвимым категориям граждан и продолжают проживать на потенциально опасных территориях.



Кто и где может получить помощь от Франции

Как отмечается, благотворители Acted реализуют программу финпомощи по приоритетам для уязвимых групп украинцев, которые до сих пор продолжают проживать на территориях прифронтовых громад в таких регионах:

Донецкая область (несколько громад в Краматорском районе); Днепропетровская область (Богиновская громада, Синельниковский район); Черниговская область (ряд громад в Корюковском районе); Сумская область (в Шосткинском районе: Шосткинская громада, Мироновка, Шкирмановка, Крупец, Ивот); Харьковская область (в Чугуевском районе: Пролисненская громада, Пролесное, Опытное, Гавриловка, Николаевка); Херсонская область (в Бериславском районе: Калиновская громада, Благодатовка, Калиновское, Бобровый Кут, Кохановка, Малая Сейдеменуда, Новогреднево, Новополтавка, Завет, Зеленый Гай); Николаевская область (в Николаевском районе Веснянская и Галициновская громада).

Принять участие в программе от французской гуманитарной организации финподдержки смогут только те домохозяйства, которые имеют следующие категории уязвимости:

семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

домохозяйства с детьми до двух лет;

семьи с беременными женщинами;

домохозяйства с лицами с инвалидностью 1-2 группы;

семьи с людьми с тяжелыми болезнями;

домохозяйства с маломобильными людьми, которым нужен посторонний уход;

семьи с пожилыми людьми (60+);

домохозяйства, которые возглавляют женщины;

семьи, возглавляемые одинокими родителями;

домохозяйства с безработными лицами в возрасте от 50 лет;

Также претендовать на помощь могут семьи, пострадавшие во время войны (полностью/частично разрушено жилье, получено ранение или потеряны члены домохозяйства).

Куда обращаться за оформлением денежной помощи

По информации организации, граждане, которые подпадают под вышеперечисленные условия, смогут узнать о возможности получить деньги от французской гуманитарной организации Acted, позвонив (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) в колл-центр отдела помощи по следующим номерам телефонов:

067 131 10 02;

063 453 57 10;

095 285 29 84.

"Наличие приведенных выше категорий уязвимости является обязательным для участия в программе предоставления многоцелевой денежной помощи, но не является гарантией ее получения", — говорится в сообщении.



Ранее Новини.LIVE рассказывали, что лица с инвалидностью и пожилые люди из числа внутренне перемещенных лиц могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от местных властей. Речь идет о возможности оформления ежемесячных выплат. Заявителям гарантируют помощь в сумме 500 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в мае Каритас собирает заявки на предоставление финансовой помощи от уязвимых категорий жителей. По программе, каждый в семье получит разовую выплату в сумме 10 800 грн. Сейчас стартовала регистрация на помощь в одном из городов Запорожской области.