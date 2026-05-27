Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Франция предоставляет финпомощь в 7 регионах: кто может получить

Франция предоставляет финпомощь в 7 регионах: кто может получить

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 13:00
Выплаты от Франции: для кого доступна помощь в 7 украинских регионах
Женщина с детьми, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в ряде украинских регионов доступна денежная помощь от французской гуманитарной организации Acted на покрытие базовых потребностей. Воспользоваться возможностью могут только те, кто относится к социально уязвимым категориям граждан и продолжают проживать на потенциально опасных территориях.

О том, как получить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и где может получить помощь от Франции

Как отмечается, благотворители Acted реализуют программу финпомощи по приоритетам для уязвимых групп украинцев, которые до сих пор продолжают проживать на территориях прифронтовых громад в таких регионах:

  1. Донецкая область (несколько громад в Краматорском районе);
  2. Днепропетровская область (Богиновская громада, Синельниковский район);
  3. Черниговская область (ряд громад в Корюковском районе);
  4. Сумская область (в Шосткинском районе: Шосткинская громада, Мироновка, Шкирмановка, Крупец, Ивот);
  5. Харьковская область (в Чугуевском районе: Пролисненская громада, Пролесное, Опытное, Гавриловка, Николаевка);
  6. Херсонская область (в Бериславском районе: Калиновская громада, Благодатовка, Калиновское, Бобровый Кут, Кохановка, Малая Сейдеменуда, Новогреднево, Новополтавка, Завет, Зеленый Гай);
  7. Николаевская область (в Николаевском районе Веснянская и Галициновская громада).

Принять участие в программе от французской гуманитарной организации финподдержки смогут только те домохозяйства, которые имеют следующие категории уязвимости:

  • семьи с тремя и более детьми до 18 лет;
  • домохозяйства с детьми до двух лет;
  • семьи с беременными женщинами;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью 1-2 группы;
  • семьи с людьми с тяжелыми болезнями;
  • домохозяйства с маломобильными людьми, которым нужен посторонний уход;
  • семьи с пожилыми людьми (60+);
  • домохозяйства, которые возглавляют женщины;
  • семьи, возглавляемые одинокими родителями;
  • домохозяйства с безработными лицами в возрасте от 50 лет;

Также претендовать на помощь могут семьи, пострадавшие во время войны (полностью/частично разрушено жилье, получено ранение или потеряны члены домохозяйства).

Куда обращаться за оформлением денежной помощи

По информации организации, граждане, которые подпадают под вышеперечисленные условия, смогут узнать о возможности получить деньги от французской гуманитарной организации Acted, позвонив (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) в колл-центр отдела помощи по следующим номерам телефонов:

Читайте также:
  • 067 131 10 02;
  • 063 453 57 10;
  • 095 285 29 84.

"Наличие приведенных выше категорий уязвимости является обязательным для участия в программе предоставления многоцелевой денежной помощи, но не является гарантией ее получения", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что лица с инвалидностью и пожилые люди из числа внутренне перемещенных лиц могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от местных властей. Речь идет о возможности оформления ежемесячных выплат. Заявителям гарантируют помощь в сумме 500 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в мае Каритас собирает заявки на предоставление финансовой помощи от уязвимых категорий жителей. По программе, каждый в семье получит разовую выплату в сумме 10 800 грн. Сейчас стартовала регистрация на помощь в одном из городов Запорожской области.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации