Выплаты от Франции: для кого доступна помощь в 7 украинских регионах

Франция предоставляет финпомощь в 7 регионах: кто может получить
В 2026 году в ряде украинских регионов доступна денежная помощь от французской гуманитарной организации Acted на покрытие базовых потребностей. Воспользоваться возможностью могут только те, кто относится к социально уязвимым категориям граждан и продолжают проживать на потенциально опасных территориях.
О том, как получить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто и где может получить помощь от Франции
Как отмечается, благотворители Acted реализуют программу финпомощи по приоритетам для уязвимых групп украинцев, которые до сих пор продолжают проживать на территориях прифронтовых громад в таких регионах:
- Донецкая область (несколько громад в Краматорском районе);
- Днепропетровская область (Богиновская громада, Синельниковский район);
- Черниговская область (ряд громад в Корюковском районе);
- Сумская область (в Шосткинском районе: Шосткинская громада, Мироновка, Шкирмановка, Крупец, Ивот);
- Харьковская область (в Чугуевском районе: Пролисненская громада, Пролесное, Опытное, Гавриловка, Николаевка);
- Херсонская область (в Бериславском районе: Калиновская громада, Благодатовка, Калиновское, Бобровый Кут, Кохановка, Малая Сейдеменуда, Новогреднево, Новополтавка, Завет, Зеленый Гай);
- Николаевская область (в Николаевском районе Веснянская и Галициновская громада).
Принять участие в программе от французской гуманитарной организации финподдержки смогут только те домохозяйства, которые имеют следующие категории уязвимости:
- семьи с тремя и более детьми до 18 лет;
- домохозяйства с детьми до двух лет;
- семьи с беременными женщинами;
- домохозяйства с лицами с инвалидностью 1-2 группы;
- семьи с людьми с тяжелыми болезнями;
- домохозяйства с маломобильными людьми, которым нужен посторонний уход;
- семьи с пожилыми людьми (60+);
- домохозяйства, которые возглавляют женщины;
- семьи, возглавляемые одинокими родителями;
- домохозяйства с безработными лицами в возрасте от 50 лет;
Также претендовать на помощь могут семьи, пострадавшие во время войны (полностью/частично разрушено жилье, получено ранение или потеряны члены домохозяйства).
Куда обращаться за оформлением денежной помощи
По информации организации, граждане, которые подпадают под вышеперечисленные условия, смогут узнать о возможности получить деньги от французской гуманитарной организации Acted, позвонив (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) в колл-центр отдела помощи по следующим номерам телефонов:
- 067 131 10 02;
- 063 453 57 10;
- 095 285 29 84.
"Наличие приведенных выше категорий уязвимости является обязательным для участия в программе предоставления многоцелевой денежной помощи, но не является гарантией ее получения", — говорится в сообщении.
