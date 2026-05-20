Главная Финансы Германия выплатит людям с инвалидностью 59 000 грн: как оформить

Германия выплатит людям с инвалидностью 59 000 грн: как оформить

Дата публикации 20 мая 2026 08:00
Выплаты людям с инвалидностью: кто получит от Германии 59 000 грн
Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В конце весны 2026 года в одной из областей граждане с инвалидностью, ветераны войны и другие социально уязвимые граждане смогут получить денежную помощь по программе международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine при финансовой поддержке немецкого правительства. В ее рамках предусмотрено предоставление грантов на предпринимательство во время войны.

О том, где и как можно оформить соответствующую помощь, сообщают Новини.LIVE.

Кому доступна грантовая помощь от Германии

Речь идет о реализации программы, предусматривающей оказание поддержки уязвимым жителям в Харьковском регионе. Ее реализация стала возможна благодаря финансовой поддержке Министерства экономсотрудничества и развития Германии (BMZ).

Грантовую помощь предоставят для предпринимателей двух громад региона:

  • Харьковская территориальная громада;
  • Высочанская территориальная громада.

Ключевым условием для получения права на денежную помощь является наличие критерия уязвимости. Выплаты будут предоставлены:

  1. Людям с инвалидностью или семьям, где есть люди с группой инвалидности;
  2. Ветеранам войны;
  3. Внутренним переселенцам;
  4. Одиноким отцам и матерям;
  5. Многодетным семьям;
  6. Семьям, которые непосредственно пострадали от войны;
  7. Домохозяйствам, где есть беременные женщины/есть дети до полугода;
  8. Семьям с малым доходом.

Учитывая это, заявителям необходимо будет соответствовать ряду других требований одновременно:

  • самозанятое лицо/физлицо-предприниматель;
  • прозрачная отчетность;
  • создание видеовизитки;
  • быть готовыми пройти бизнес-обучение.

Размер финансового гранта и как подать заявку

По информации организаторов, финансовая поддержка международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine и Министерства экономсотрудничества и развития Германии самозанятых граждан и представителей малого бизнеса составляет до 59 000 грн (эквивалент — 1 330 долларов). Гранты можно будет использовать так:

  • 80% помощи — на приобретение оборудования;
  • 20% гранта — на покупку расходных материалов.

Также претенденты смогут пройти экспресс-бизнес-обучение и получить индивидуальные консультации.

В случае соответствия вышеуказанным критериям нужно заполнить специальную онлайн-форму. После этого данные будут переданы координаторам проекта для дальнейшего ознакомления.

В то же время организаторы предупреждают, что не смогут гарантировать, что все зарегистрированные смогут получить помощь и могут применить дополнительные критерии, если число желающих превысит имеющийся финансовый бюджет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как получить денежную помощь в одном из городов Днепропетровской области от "Каритас-Спес Украины". Выплаты предусмотрены для украинских семей, которые приехали из опасных районов. Для каждого эвакуированного члена семьи предусмотрена сумма в 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, какие категории получат денежную помощь ко Дню Независимости. В частности, по 3 100 грн предусмотрены для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, по 1 000 грн — для участников боевых действий, по 650 грн — для родных погибших защитников.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
