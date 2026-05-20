Выплаты людям с инвалидностью: кто получит от Германии 59 000 грн

В конце весны 2026 года в одной из областей граждане с инвалидностью, ветераны войны и другие социально уязвимые граждане смогут получить денежную помощь по программе международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine при финансовой поддержке немецкого правительства. В ее рамках предусмотрено предоставление грантов на предпринимательство во время войны.

Кому доступна грантовая помощь от Германии

Речь идет о реализации программы, предусматривающей оказание поддержки уязвимым жителям в Харьковском регионе. Ее реализация стала возможна благодаря финансовой поддержке Министерства экономсотрудничества и развития Германии (BMZ).

Грантовую помощь предоставят для предпринимателей двух громад региона:

Харьковская территориальная громада;

Высочанская территориальная громада.

Ключевым условием для получения права на денежную помощь является наличие критерия уязвимости. Выплаты будут предоставлены:

Людям с инвалидностью или семьям, где есть люди с группой инвалидности; Ветеранам войны; Внутренним переселенцам; Одиноким отцам и матерям; Многодетным семьям; Семьям, которые непосредственно пострадали от войны; Домохозяйствам, где есть беременные женщины/есть дети до полугода; Семьям с малым доходом.

Учитывая это, заявителям необходимо будет соответствовать ряду других требований одновременно:

самозанятое лицо/физлицо-предприниматель;

прозрачная отчетность;

создание видеовизитки;

быть готовыми пройти бизнес-обучение.

Размер финансового гранта и как подать заявку

По информации организаторов, финансовая поддержка международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine и Министерства экономсотрудничества и развития Германии самозанятых граждан и представителей малого бизнеса составляет до 59 000 грн (эквивалент — 1 330 долларов). Гранты можно будет использовать так:

80% помощи — на приобретение оборудования;

20% гранта — на покупку расходных материалов.

Также претенденты смогут пройти экспресс-бизнес-обучение и получить индивидуальные консультации.

В случае соответствия вышеуказанным критериям нужно заполнить специальную онлайн-форму. После этого данные будут переданы координаторам проекта для дальнейшего ознакомления.

В то же время организаторы предупреждают, что не смогут гарантировать, что все зарегистрированные смогут получить помощь и могут применить дополнительные критерии, если число желающих превысит имеющийся финансовый бюджет.

