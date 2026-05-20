Выплаты людям с инвалидностью: кто получит от Германии 59 000 грн

Германия выплатит людям с инвалидностью 59 000 грн: как оформить
В конце весны 2026 года в одной из областей граждане с инвалидностью, ветераны войны и другие социально уязвимые граждане смогут получить денежную помощь по программе международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine при финансовой поддержке немецкого правительства. В ее рамках предусмотрено предоставление грантов на предпринимательство во время войны.
О том, где и как можно оформить соответствующую помощь, сообщают Новини.LIVE.
Кому доступна грантовая помощь от Германии
Речь идет о реализации программы, предусматривающей оказание поддержки уязвимым жителям в Харьковском регионе. Ее реализация стала возможна благодаря финансовой поддержке Министерства экономсотрудничества и развития Германии (BMZ).
Грантовую помощь предоставят для предпринимателей двух громад региона:
- Харьковская территориальная громада;
- Высочанская территориальная громада.
Ключевым условием для получения права на денежную помощь является наличие критерия уязвимости. Выплаты будут предоставлены:
- Людям с инвалидностью или семьям, где есть люди с группой инвалидности;
- Ветеранам войны;
- Внутренним переселенцам;
- Одиноким отцам и матерям;
- Многодетным семьям;
- Семьям, которые непосредственно пострадали от войны;
- Домохозяйствам, где есть беременные женщины/есть дети до полугода;
- Семьям с малым доходом.
Учитывая это, заявителям необходимо будет соответствовать ряду других требований одновременно:
- самозанятое лицо/физлицо-предприниматель;
- прозрачная отчетность;
- создание видеовизитки;
- быть готовыми пройти бизнес-обучение.
Размер финансового гранта и как подать заявку
По информации организаторов, финансовая поддержка международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine и Министерства экономсотрудничества и развития Германии самозанятых граждан и представителей малого бизнеса составляет до 59 000 грн (эквивалент — 1 330 долларов). Гранты можно будет использовать так:
- 80% помощи — на приобретение оборудования;
- 20% гранта — на покупку расходных материалов.
Также претенденты смогут пройти экспресс-бизнес-обучение и получить индивидуальные консультации.
В случае соответствия вышеуказанным критериям нужно заполнить специальную онлайн-форму. После этого данные будут переданы координаторам проекта для дальнейшего ознакомления.
В то же время организаторы предупреждают, что не смогут гарантировать, что все зарегистрированные смогут получить помощь и могут применить дополнительные критерии, если число желающих превысит имеющийся финансовый бюджет.
