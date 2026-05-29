Главная Финансы Денежная помощь УВКБ: кому из семей выплачивают от 3 600 грн

Денежная помощь УВКБ: кому из семей выплачивают от 3 600 грн

Дата публикации 29 мая 2026 13:00
Выплаты от 3 600 грн: кто и как может оформить денежную помощь от УВКБ
Пожилая женщина, ребенок, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В одном из украинских городов у граждан появилась возможность подать заявки на программу денежной помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В ее рамках украинцам выплачивают от 3 600 грн в течение трех месяцев.

О том, кто и как может оформить соответствующие выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на представительство организации.

Кто сможет претендовать на выплаты от 3 600 грн

Согласно обнародованной информации, открылась регистрация на оказание помощи от УВКБ ООН в городе Сумы, страдающем от российских обстрелов.

Приобщиться к программе смогут такие категории населения:

  • перемещенные домохозяйства из-за угрозы жизни, имеющие статус внутренне перемещенных до 45 дней;
  • семьи, которые переместились из-за угрозы и имеют статус переселенцев от 46 дней до полугода;
  • домохозяйства, перемещенные из-за войны за границу или в другие регионы (с 24 февраля 2022-го), возвращение произошло не ранее трех месяцев назад и не позднее года.

Важный социально-экономический критерий — среднемесячная сумма дохода на одного человека в семье не должна превышать 8 300 грн.

Размеры помощи составляют 3 600 (10 800 за три месяца) и 4 100 грн (12 300 грн). В зависимости от ситуации гражданам предоставят:

  1. 10 800 грн — беженцам, которые вернулись за последние три месяца и не более года назад;
  2. 12 300 грн — ВПЛ, которые переехали в течение 45 дней;
  3. 12 300 грн — переселенцам, которые оставили дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до шести месяцев;
  4. 12 300 грн — домохозяйствам, которые пострадали из-за обстрелов в течение последних 45 дней.

Как записаться в электронную очередь на выплаты

Для предварительной регистрации в очередь в пункт сбора данных в Сумах в программе денежной помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев граждане должны заполнить электронную форму.

После этого следует ожидать звонка от специалистов пункта. Они назначат конкретный день и время визита.

Также получить консультацию или записаться в очередь можно по номеру телефона пункта (в будни с 9:00 до 16:00) в Сумах: 063 182 68 38.

"Важно. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи от УВКБ ООН", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что люди с инвалидностью могут оформить денежную помощь в размере 1 800 грн на шесть месяцев. Речь идет о проекте, который воплощают в Сумской области. Граждане с территорий, пострадавших от войны, могут подавать заявки до 7 июня.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы в четырех регионах могут получить 3 100 долларов. Претендовать на гранты могут те, кто переехал из-за войны или чей бизнес был поврежден. В целом программа предусматривает предоставление различных размеров помощи, что будет зависеть от потребностей.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
