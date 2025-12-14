Пенсия в случае потери кормильца — какие выплаты назначат детям

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Детям военнослужащих, которые погибли или умерли, могут назначить пенсию в случае потери кормильца. Выплаты будут в процентах денежного обеспечения кормильца.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Кому назначают пенсию по случаю потери кормильца

Такое право, по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", закреплено за нетрудоспособными представителями семьи погибшего военнослужащего, который их содержал. которые были на его иждивении.

Также право на пенсию в случае потери кормильца есть у:

совершеннолетних детей, если они учатся на дневной форме обучения до своего выпуска из учебных заведений. Выплаты будут продолжаться до их 23-го дня рождения;

детей-сирот, пока им не исполнится 23 года. На выплату пенсии не влияет то, учатся они или нет;

детей, которые являются лицами с инвалидностью, независимо от возраста, если инвалидность установлена до достижения ими 18 лет.

Какую пенсию выплачивают в случае потери кормильца

Пенсию назначают в процентах денежного обеспечения кормильца. Так, если он погиб, когда выполнял свои воинские обязанности, то сумма будет зависеть еще и от того, сколько детей в семье:

на одного ребенка — 70% денежного обеспечения кормильца;

на двух и более детей — по 50% денежного обеспечения (заработной платы) кормильца на каждого ребенка.

Если смерть кормильца произошла из-за несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% его денежного обеспечения на каждого ребенка.

На доплату в 25% прожиточного минимума для трудоспособных можно рассчитывать на основании соответствующего удостоверения. Если же пенсия у человека, который является членом семьи погибшего военного составляет не более 7,8 тысячи гривен, тогда этому человеку будут начислять адресную доплату.

Если на пенсию в случае потери кормильца претендуют двое или более детей, тогда адресная помощь будет такой, чтобы каждый ребенок получал по 6,1 тысячи гривен.

