Дедлайн 31 декабря — ПФУ сделал предупреждение для пенсионеров

Дедлайн 31 декабря — ПФУ сделал предупреждение для пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 06:10
Пенсии в Украине — что от граждан требуют сделать до 31 декабря
Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) призвал граждан подать информацию о неполучении соцвыплат от соответствующих российских органов до конца 2025 года. Для того, чтобы не потерять право на выплаты, украинцам предоставили подробную инструкцию для осуществления соответствующей процедуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра одного из управлений фонда.



Кто обязан проинформировать ПФУ об отсутствии выплат от РФ

Как отметили в Пенсионном фонде, начисление пенсий или других выплат с 1 января 2026 года будет возможным при условии неполучения аналогичных выплат от органов пенсионного обеспечения России. Подать информацию об отсутствии таких выплат должны граждане, проживающие на оккупированных территориях или прибывшие на подконтрольную Киеву территорию.

Соответствующая норма прописана в пункте 10 правительственного постановления №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности".

Согласно ей, граждане должны отчитаться перед ПФУ, отправив специальное сообщение, до 31 декабря 2025 года.

"Напоминаем: представление такого сообщения — обязательное условие для дальнейшего получения пенсии или страховых выплат гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях или выехавшими из них на подконтрольные Украине территории", — отметили в фонде.

Инструкция по подаче сведений об отсутствии выплат 

Для граждан предусмотрели несколько удобных способов для того, чтобы сообщить об отсутствии выплат от органов РФ. Это можно сделать дистанционно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Достаточно лишь правильно сделать следующие шаги:

  • поставить "птичку" в разделе "Дистанционное информирование";
  • отметку нужно сделать возле пункта "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения РФ".

Кроме того, этот факт можно подтвердить путем:

  • видеосвязи с представителем Пенсионного фонда;
  • лично через сервисный центр ПФУ;
  • по почте, отправив сообщение об отсутствии выплат от России.
пенсії
Инструкция. Источник: ПФУ

Ранее мы сообщали, кого не коснется индексация пенсий в стране в 2026 году. Речь идет о нескольких категориях граждан, которые не смогут получить повышенные выплаты с 1 марта.

Также мы рассказывали, почему граждане теряют немалые суммы из-за перерасчета пенсий. Украинцам объяснили, как действовать для увеличения будущих выплат.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
