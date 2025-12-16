Пенсия и еще плюс свыше 100 грн — кому насчитали дополнительные деньги

Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

В Украине в ноябре 2025 года некоторым пенсионерам насчитали почти 200 дополнительных гривен к пенсии. Эти деньги — не надбавка или индексация, а выплата, которую людям начисляют по решению судов.

Подробнее об этом на Youtube-канале "Мережа права" рассказал адвокат Дмитрий Корсун.

Доплата в более 100 гривен к пенсии в ноябре

По словам адвоката, еще в июле 2025 года Кабмин Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перечисленных) во исполнение судебных решений". После этого изменился механизм выплат пенсионерам, которые в судах отстаивали свои права на назначение или перерасчет пенсионных выплат.

Так, раньше если пенсионер выигрывал суд, то государство соглашалось выплатить всю сумму задолженности, но получить свои деньги люди могли через годы. Но отныне Пенсионный фонд Украины погашает задолженности перед пенсионерами в пределах имеющегося финансирования. Кроме того, выплаты были разделены:

если речь идет о задолженности по государственной надбавке — деньги выплачиваются из государственного бюджета;

если речь о страховой пенсии за стаж — платит Пенсионный фонд.

Деньги начисляются поэтапно, каждая часть выплачивается отдельно. Именно поэтому в ноябре некоторым пенсионерам платили по 187,35 гривны.

"То есть, вместо того, чтобы ждать годами большую сумму, люди могут получать такие "крохи" ежемесячно". При этом сумма выплаты может меняться", — рассказал Дмитрий Корсун.

Что будет дальше

Основную пенсию украинцам и в дальнейшем будут начислять без каких-либо изменений. Доплаты по судебным решениям, которые были приняты до 17 июля 2025 года, наверное, снова будут в размере 187,35 гривны, даже если пенсионер имеет несколько судебных решений.

А выплаты по судебным решениям после 17 июля 2025 года будут начисляться дважды:

впервые — основная пенсия в старом размере;

во второй раз — в конце месяца, как доплата по новому расчету. Также будет выплата задолженности за период, который определят в суде.

Изменения в начислениях, как отмечает эксперт, могут произойти уже в январе 2026 года, когда начнется новый бюджетный год.

Ранее стало известно, что власти снова обсуждают будущую пенсионную реформу. Ожидается, что до конца 2025 года будут представлены концептуальные положения будущих изменений. Также мы рассказывали, что часть украинцев до конца 2025 года получат увеличенные пенсии. Речь идет о людях в возрасте от 70 до 80 лет.