Мужчина с картой Ощадбанка и наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиентам Ощадбанка следует обратить внимание на новые тарифы, которые вступят в силу с 10 декабря 2026 года. За отдельные карточные операции финансовое учреждение будет взимать дополнительную комиссию, размер которой будет зависеть от места проведения платежа. Также банк пересмотрел стоимость доставки мгновенных карт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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За какие платежи Ощадбанк введет комиссию

С 10 декабря 2026 года государственный Ощадбанк изменит тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт. Нововведение касается операций с кодом MCC 7995, связанных с игорным бизнесом.

К таким платежам относятся:

пополнение счетов букмекерских компаний;

расчеты в онлайн- и обычных казино;

покупка лотерейных билетов;

другие операции, связанные с азартными играми.

Размер комиссии будет зависеть от места проведения платежа. За операции в Украине банк будет удерживать 1% от суммы, а за рубежом — 2%.

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При этом для таких расчетов нельзя будет использовать кредитные средства. Комиссия предусмотрена только для платежей с использованием собственных средств клиента.

Сколько будет стоить доставка карты Ощадбанка

Отдельные изменения касаются тарифов на доставку мгновенных платежных карт через почтового оператора. Они будут действовать для тарифных пакетов MORE, "Мой счет", "Моя карта" и "Зарплатный".

Стоимость услуги составит:

80 грн — доставка по территории Украины;

500 грн — доставка в страны, где работает сеть почтового оператора;

1 000 грн — доставка в другие страны.

Комиссия с НДС будет списываться единовременно со счета после заказа услуги. При этом банк предусмотрел льготный период: до 30 июня 2027 года доставка мгновенных карт будет бесплатной.

Кого коснутся новые тарифы Ощадбанка

Новые условия не означают, что банк начнет дополнительно списывать деньги за каждую покупку с карты. Комиссия в размере 1% или 2% касается конкретной категории операций с кодом MCC 7995.

Поэтому клиентам, которые не пользуются услугами букмекерских компаний, казино и не покупают лотерейные билеты, не стоит ожидать дополнительных списаний из-за этого нововведения. Обычные расчеты в магазинах и оплата коммунальных услуг под новую комиссию не подпадают.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Ощадбанк может задерживать снятие ареста с банковского счета даже после получения соответствующего постановления исполнителя. В таких случаях клиенты могут временно терять доступ к зарплате, пенсии и другим собственным средствам. Также важно знать, какую сумму разрешено использовать с арестованного счета в 2026 году.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк разыгрывает среди владельцев премиальных карт Mastercard сертификаты на шопинг и путешествия номиналом от 10 000 грн. Для участия клиентам необходимо выполнить условие по минимальным расходам по карте — от 30 000 грн в месяц. Дополнительные шансы на победу предусмотрены для тех, кто оформит новую карту или начнет пользоваться кредитным лимитом.