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Главная Финансы 10 000 грн на шопинг: кому Ощадбанк начислит до конца года

10 000 грн на шопинг: кому Ощадбанк начислит до конца года

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13 ноября 2026 06:01
Ощадбанк выплатит владельцам некоторых карт от 10 000 грн: кто и как сможет получить Новини.LIVE
Прохожие возле отделения Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" среди клиентов ежемесячно будут разыгрывать сертификаты номиналом от 10 000 грн на шопинг и развлечения до конца 2026 года. Принять участие в новой программе могут владельцы некоторых карт международной платежной системы Mastercard, соблюдая рекомендации банка относительно минимальной суммы расходов.

О том, кто может принять участие в розыгрыше, рассказывает издание Новини.LIVE.

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При каких условиях можно получить от Ощадбанка от 10 000 грн

Как сообщили в банке, Oschadbank Premium уже десять лет обеспечивает клиентам особое обслуживание в виде персонального сервиса, привилегий и возможностей. По случаю юбилея для владельцев премиальных карт подготовили подарки.

Согласно условиям программы, владельцы карт Mastercard World Elite смогут получить следующие призы:

  1. Сертификаты Giftmall на сумму 10 000 грн на шопинг и развлечения — ежемесячно по 10 штук, всего — 30 сертификатов за время акции;
  2. Сертификаты номиналом 50 000 грн, которые можно будет использовать на путешествие, выбрав отдых в одном из предложенных гостиничных комплексов страны, или на путешествие по собственному усмотрению в Украине или за рубежом. Ежемесячно будут разыгрывать по три сертификата.

Как клиентам Ощадбанка принять участие в розыгрыше

Для участия в программе гражданам необходимо в течение месяца активно расплачиваться картой Mastercard World Elite Ощадбанка. Речь идет о минимальной сумме от 30 000 грн, что гарантирует шанс в ежемесячном розыгрыше.

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Также банк предлагает участникам увеличить шансы на выигрыш благодаря дополнительным действиям:

  • При оформлении новой карты Mastercard World Elite в период действия акции;
  • При начале осуществления расчетов с кредитного лимита на любую сумму.

При этом при выполнении обоих условий появится возможность получить три шанса в ежемесячном розыгрыше при соблюдении ключевого условия для всех участников — расчетной суммы от 30 000 грн.

Воспользоваться возможностью получить денежные подарки от Ощадбанка можно будет ежемесячно до конца 2026 года.

Что нужно знать об Oschad Premium

Как сообщили в банке, за десять лет истории OschadPremium с персонализированным сервисом и премиальными привилегиями для клиентов появилось 90 премиум-пространств во всех регионах, а команда выросла до более чем 100 премиум-менеджеров.

Также за время действия программы Premium банк получил ряд национальных и международных наград, в том числе от Euromoney и изданий The Banker и Professional Wealth Management (PWM), входящих в состав Financial Times.

В частности, именно Ощадбанку принадлежит первенство на украинском рынке по внедрении модели лицензированного инвестиционного консультирования для премиум-клиентов. Ее целью является предоставление персонализированных инвестиционных рекомендаций, помощи в финансовом планировании и сопровождении инвестпортфеля.

Также банк популяризирует украинское искусство, сотрудничает с художниками разных поколений, культурными учреждениями и украинскими брендами, проводит выставки и организует арт-мероприятия для премиум-клиентов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько заработают украинцы на депозитах. В частности, в Ощадбанке доступна возможность положить средства на депозит "Моя Победа" и получать до 13% годовых в гривне. Однако фактический доход будет меньше из-за налогообложения. Минимальный размер гривневого депозита для открытия составляет 10 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке подорожают некоторые карточные операции. Изменения коснутся операций по покупке лотерейных билетов. С 10 декабря будет взиматься комиссия в размере 1% за соответствующие платежи и 2% за пределами страны. Нововведения коснутся финансовых операций с кодом MCC 7995.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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