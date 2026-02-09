Видео
Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ ООН — где еще стартует регистрация

Денежная помощь от УВКБ ООН — где еще стартует регистрация

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 08:00
Выплаты для переселенцев и беженцев в 10,8 тыс. грн — где откроют регистрацию
Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Во вторник, 10 февраля, благотворительный фонд "Право на защиту" откроет регистрацию для участия в программе денежной помощи УВКБ ООН в одном из городов в Киевской области. Подать заявки смогут уязвимые группы граждан.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто и где может получить денежную помощь

Приобщиться к программе денежной помощи от УВКБ ООН благодаря благотворительному фонду "Право на защиту" могут жители города Бородянка Киевской области. Речь идет о предоставлении выплат в размере 10,8 тыс. грн. Обращаться в пункты сбора данных можно, если семья:

  1. Считается внутренне-перемещенной в течение последних шести месяцев с момента выезда из-за военных действий, если не получала помощь ранее в течение предыдущих трех месяцев;
  2. Вернулась на свое постоянное место жительства (как в пределах Украины, так и из-за рубежа) после вынужденного перемещения из-за военных действий, не имела помощи от других организаций за последние три месяца;

Необходимо иметь одну из уязвимостей для права на помощь:

  • в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или гражданами пожилого возраста (55 лет и выше);
  • семью возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет) или есть один ребенок или несколько детей в возрасте до 18 лет;
  • в семье есть лица с особыми потребностями. А именно те, которые имеют: инвалидность, хронические болезни.

Заявители должны соответствовать социально-экономическим требованиям и иметь месячный доход не выше 6,32 тыс. грн на одного члена семьи.

Место сбора заявок и необходимые документы

Граждане могут обращаться для регистрации на денежную помощь в городе Бородянка по адресу: переулок Жилина 1а (Модульный городок, 2 модуль) во вторник, 10 февраля (11:00 — 16:00) в порядке живой очереди.

Необходимо подготовить следующие документы для предоставления в пункте сбора данных:

  • паспорт:
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (если есть);
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты счета в банке;
  • документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки);
  • номер телефона.

"Обязательным является присутствие всех членов домохозяйства на пункте регистрации с оригиналами личных документов. Исключение: дети в возрасте до двух лет, маломобильные люди (с возможностью подключения по видеосвязи)", — добавили организаторы.

Ранее мы рассказывали, что в феврале открыли регистрацию на гранты от Общества Красного Креста. В рамках программы можно получить 144 тыс. грн.

Также сообщалось, что зимой Союз Рабочих Самаритян Германии предоставит денежную помощь в 10,8 тыс. грн. Средства получат уязвимые категории граждан.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
