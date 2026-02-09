Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Финансы Гранты от Эстонии до 42 тыс. грн — как получить безработным 50+

Гранты от Эстонии до 42 тыс. грн — как получить безработным 50+

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:00
Выплаты до 42 тыс. грн — как получить безработным, в возрасте от 50 лет
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

До 23.59 9 февраля домохозяйства из Кировоградской и Черкасской областей имеют последний шанс подать заявку на денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев на создание или восстановление экономической деятельности, пострадавшей во время войны. Программа предусматривает предоставление грантов до 42 тыс. грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Подробнее о программе помощи

Как отмечается, в двух регионах доступна "Программы экстренной поддержки средств к существованию" от Эстонского совета по делам беженцев. Она призвана наладить поступление стабильных доходов семей в сельской местности, пострадавших в результате войны.

Отобранным домохозяйствам предоставят денежную помощь от 29 тыс. до 42 тыс. грн на начало или возобновление деятельности.

Подать заявки могут семьи, которые относятся хотя бы к одной из категорий уязвимости:

  1. Внутренние переселенцы;
  2. Домохозяйства с безработными, которым более 50+;
  3. Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
  4. Домохозяйства, где есть дети до 2-х лет;
  5. Неполные семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет;
  6. Домохозяйства, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  7. Семьи, состоящие только из лиц пожилого возраста от 60 лет;
  8. Домохозяйства, где все члены являются безработными, в возрасте 18-49 лет.

Как подать заявку и список документов

Текущий этап подачи заявок в Черкасской и Кировоградской областях завершается в 23:59 9 февраля 2026 года. Граждане должны заполнить специальную анкету.

Вместе с заявкой нужно приложить копии, сканированные копии или фото-копии документов:

  • паспорта/документа, подтверждающего личность заявителя и членов семьи;
  • идентификационный налоговый номер(ы);
  • справки внутренне перемещенного лица (если есть);
  • документы, где подтверждается социально-экономическая уязвимость семьи;
  • дать согласие на обработку, хранение и использование персональной информации.

Предусматриваются следующие этапы отбора:

  • проверка соответствия заявки требованиям программы;
  • оценка заявки (критерии: способность реализации выбранного вида деятельности и мотивация, актуальность экономической деятельности);
  • отбор заявок;
  • проверочный этап (с каждым заявителем будут проведены собеседования).

"После подтверждения заявки для получения гранта, отобранные заявители должны будут подписать грантовое соглашение с обособленным представительством неправительственной организации Эстонский совет по делам беженцев в Украине. В случае отказа в подписании соглашения отобранным заявителем, грант не предоставляется. Грантополучатели обязаны вести хозяйственную деятельность в соответствии с поданными заявками и в соответствии с законодательством Украины", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН откроет регистрацию на помощь в городе Бородянка Киевской области. Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

Также сообщалось, что переселенцы могут получить денежную помощь на аренду жилья. Речь идет о гражданах, которые переехали в Полтавскую область.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
