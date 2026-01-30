Выплата помощи в феврале — какие государственные и международные программы доступны в Украине

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года в Украине граждане уязвимых категорий смогут получить денежную помощь от государства и международных организаций. В частности, на выплаты смогут претендовать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи.

Об этом свидетельствует официальная информация международных организаций и Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Денежная помощь от государства в феврале

В следующем месяце продолжится предоставление помощи на проживание ВПЛ. В 2026 году изменился граничный размер дохода для такой поддержки. Поскольку размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2 595 грн, то помощь на проживание продолжилась на следующий период исключительно при условии, что общий доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 грн (2 595 грн х 4).

Также в дальнейшем будет работать программа по предоставлению базовой помощи гражданам на шесть месяцев с автоматическим продлением выплаты. На нее смогут претендовать в частности малообеспеченные семьи, одинокие матери или отцы, многодетные семьи.

Помощь от международных организаций в феврале

Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев

Граждане в некоторых регионах (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Черкасская область) смогут принять участие в "Программе экстренной поддержки средств к существованию". Она предусматривает оказание помощи уязвимым домохозяйствам, пострадавшим из-за войны.



Размер помощи достигает 42 тыс. грн на домохозяйство. Направить деньги можно на открытие или восстановление собственного дела. В частности, в Днепропетровской области подать заявку можно до 1 февраля, а в Кировоградской — до 9 февраля.

Финансовая помощь от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ оказывает поддержку по прошлогодним спискам семьям с детьми зимой. Охватывает несколько прифронтовых регионов. В частности, в январе средства перечислили для более 54 тысяч украинских семей. В этом году программу расширили благодаря поддержке США. Размер выплат составляет около 20 тыс. грн.

Выплаты от УВКБ ООН

Также в феврале 2026 года поддержку будет оказывать УВКБ ООН. Средства смогут получить такие категории граждан: семьи с поврежденным или непригодным жильем, домохозяйства без доходов, украинцы после эвакуации или обстрелов. Размер помощи составляет около 10,8 тыс. грн.

Поддержка от Красного Креста

Кроме того, помощь оказывают уязвимым категориям в некоторых регионах от Красного Креста: в Харьковском, Херсонском, Донецком, Запорожском.

Также женщинам доступна возможность получить гранты по программе Redpreneur Women от Украинского Красного Креста. По итогам обучения участницам предоставят на собственное дело до 7 тыс. евро. Подавать заявки можно до 12 февраля 2026 года.

Ранее мы писали, что БО "Щедрик" может предоставить грантовую поддержку до 1,5 тыс. долларов. Выплаты доступны в одном из прифронтовых регионов.

Также до 8 февраля в одной из областей граждане могут получить бизнес-грант на сельское хозяйство. Программа предусматривает предоставление выплат до 185 тыс. грн.