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Главная Финансы Новые суммы доплат к пенсиям: кому из украинок обещают 1150 грн

Новые суммы доплат к пенсиям: кому из украинок обещают 1150 грн

Ua ru
10 октября 2026 06:10
Пенсии в Украине: кому из женщин обещают доплату в размере 1 150 грн с 2027 года
Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые женщины могут получать ежемесячные надбавки за "особые заслуги перед Украиной". При таких условиях предусмотрены доплаты к пенсии в размере от 35% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который планируют пересмотреть с 2027 года.

О том, кому поступят дополнительные выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из женщин получит надбавку в размере 40% к пенсии

Право на надбавку предусмотрено законом № 1767-III для женщин, воспитавших от пяти детей до шестилетнего возраста и старше. Аналогичные правила действуют и для официально усыновленных детей в том же количестве.

Согласно нормам закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", специальные надбавки к пенсионным выплатам многодетным матерям предоставляются к основному размеру следующих видов выплат:

  1. Пенсии по возрасту;
  2. Пенсии по инвалидности;
  3. Пенсии в связи с потерей кормильца;
  4. Пенсии за выслугу лет.

Как изменится размер надбавки к пенсии в 2027 году

Размер надбавок привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленному на январь календарного года, и зависит от того, сколько детей воспитала женщина.

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Поскольку в проекте закона "О Государственном бюджете", поддержанном правительством, предусмотрено с 1 января 2027 года изменение прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, в случае его утверждения увеличатся надбавки к пенсии для женщин.

В 2027 году прожиточный минимум для нетрудоспособных планируют повысить с 2 595 грн до 2 878 грн.

С учетом этого сумма минимальной дополнительной выплаты на пятерых детей, равная 35% от прожиточного минимума, увеличится с 908 до 1 007 грн. За каждого следующего ребенка добавляется 1%, поэтому размеры выплаты изменятся следующим образом:

  • На шестерых детей — 36% (1 036 грн против 934 грн);
  • На семерых детей — 37 % (1 064 грн против 960 грн);
  • На восьмерых детей — 38% (1 093 грн против 986 грн);
  • На девятерых детей — 39% (1 122 грн против 1 012 грн);
  • На десятерых и более — 40% (1 151 грн против 1 038 грн).

Как оформить надбавку к пенсии и другие нюансы

Для получения выплат женщинам необходимо обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление о назначении пенсии "за особые заслуги перед Украиной", приложив необходимые документы. Именно так будет называться соответствующая надбавка, которую назначат дополнительно к основной пенсии.

В случае смерти получательницы — часть выплаты могут начислить родственникам. Сумма будет равна 70% от размера доплаты каждому нетрудоспособному члену семьи или 90% — если таких лиц двое и более.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре государство предоставляет усиленную госгарантию в виде повышенной минимальной пенсии в размере почти 13 000 грн. Как пояснили в ПФУ, рассчитывать на такую помощь могут нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего. В список входят: родители, супруга/супруг, ребенок.

Еще Новини.LIVE писали о том, что по закону право на усиленную государственную поддержку имеют украинцы, у которых есть статус участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а инвалидность возникла в результате соответствующего события. В этом году первой группе начисляют минимум 20 653 грн (вместе с надбавками/повышениями).

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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